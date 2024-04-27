Husiler Yemen'de İngiliz petrol tankerini vurdu, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika
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Husiler Yemen'de İngiliz petrol tankerini vurdu, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

Yemen'deki Husi grubu, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenlediklerini ve Yemen'in kuzeyinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Husi askeri sözcüsü, İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını ve doğrudan vurduklarını belirtirken, ABD'ye ait MQ9 uçağını da düşürdüklerini ifade etti. Husiler, Filistin halkını desteklemek amacıyla askeri operasyonlarına devam edeceklerini vurguladı.

27.04.2024 10:07
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SANA, 27 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu tarafından Cumartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol tankerini füze saldırısıyla vurdukları ve Yemen'in kuzeyinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdükleri bildirildi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husiler tarafından yönetilen El Mesire TV kanalında yaptığı açıklamada "Deniz kuvvetlerimiz (Cuma günü) Kızıldeniz'de Andromeda Star adlı bir İngiliz petrol gemisini bir dizi uygun deniz füzesiyle hedef aldı ve doğrudan vurdu" dedi.

"Perşembe günü hava savunma güçlerimiz Saada Valiliği (Yemen'in kuzeyi) hava sahasında düşmanca görevler yürüten bir Amerikan MQ9 uçağını uygun bir füzeyle hedef alarak düşürmeyi başardı" dedi.

Sözcü, " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kuşatması ve saldırganlığı sona erene kadar Filistin halkını desteklemek üzere daha fazla askeri operasyon gerçekleştirmeye devam edeceğimizi teyit ediyoruz" dedi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'nın internet sitesinde Cuma günü Yemen açıklarında bir geminin füze saldırısı sonucu hasar gördüğünü bildirildi. Ajans geminin kimliğini açıklamadığı gibi daha fazla ayrıntı da vermedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Husiler Yemen'de İngiliz petrol tankerini vurdu, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika

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