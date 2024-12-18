Hüsnü Öndül Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hüsnü Öndül Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İnsan hakları savunucusu avukat Hüsnü Öndül, Ankara'da hayatını kaybederek cenaze töreniyle defnedildi.

18.12.2024 17:35
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(ANKARA) - Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitiren İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin kurucu ve yöneticilerinden avukat Hüsnü Öndül, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisine kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden insan hakları savunucusu, avukat ve yazar Hüsnü Öndül, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öndül için İnşaat Mühendisleri Odası'na tören düzenlendi. Törenin ardında Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Öndül'ün ailesi ve sevenleri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Emire Eren Keskin, DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İnsan Hakları Derneği'nin üye ve yöneticileri katıldı.

Öndül, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüsnü Öndül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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