Huzurevi Ücretlerine Dev Zam Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300 ila 360 arasında değişen oranda zam yapmasına tepki gösterdi. Dinçer, "AKP iktidarı acı reçeteyi vatandaşa kesmeye devam ediyor. Emekliyi açlık sınırı altında yaşamaya mahkum eden AKP iktidarı şimdi de gözünü huzurevlerinde kalan yaşlılara dikti. AKP huzurevinde kalan bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımızın da huzurunu kaçırdı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300 ila 360 arasında zam yapmasına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Ev kirasını dahi ödeyemeyen, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan, açlık ve sefalet içerisinde yaşamaya mahkum edilen emekli, bu ücretleri nasıl karşılasın? Emeklilerimiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız sokaklara mı düşsün" diye sordu.

Dinçer, yaptığı açıklamad; tek kişilik odaların 3 bin liradan 10 bin liraya, paylaşımlı odaların ise 7 bin lira olduğunu belirterek, "Bu fiyatlar 12 bin 500 lira aylık alan bir emekli için ölüm fermanı demektir" dedi.

"AKP iktidarı şimdi de gözünü yaşlılara dikti"

Huzurevlerinde kontenjan azlığının halihazırda en büyük sorunlardan birisi olduğuna dikkat çeken Dinçer şunları söyledi:

"Yaşlı vatandaşlarımız halihazırda aylarca sıra bekleseler dahi huzurevlerine kabul edilememektedirler. Büyükşehirlerde ve özellikle de küçük illerimizde huzurevi sayısının az olması ve kontenjanlarının çok düşük olması yaşlılarımızı zor durumda bırakmışken, üzerine astronomik zamların yapılmasıyla birlikte yaşlı vatandaşlarımızın huzuru iyice kaçmıştır. Uyguladığı bilim dışı ekonomi politikalarıyla toplumun tüm kesimlerinin huzurunu kaçıran AKP iktidarı şimdi de gözünü yaşlılara dikti. Yaşlılarımızın rahatlıkla yaşayabilecekleri modern ve donanımlı huzurevlerinin her ilde yaygınlaştırılması gerekirken, AKP iktidarı garip gurebanın üç kuruşuna gözünü dikti."