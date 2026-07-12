Malatya'da Muharrem Ayı Etkinliği: Cem İbadeti ve Aşure Lokması - Son Dakika
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Malatya'da Muharrem Ayı Etkinliği: Cem İbadeti ve Aşure Lokması

12.07.2026 17:22  Güncelleme: 18:48
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Malatya'da Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı, muharrem ayı nedeniyle cem ibadeti ve aşure lokması etkinliği düzenledi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Kerbela şehitleri anıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla cem ibadeti ve Hz. Hüseyin aşkına aşure lokması etkinliği düzenlendi. Cem töreninin ardından Kerbela şehitleri anıldı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde bulunan Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla cem ibadeti ve aşure lokması etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekçi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Alevi kurumlarının temsilcileri, dedeler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Cem ibadetiyle başlayan program, protokol konuşmalarının ardından Vakıf Dedesi Ali Ekber Karaduman'ın lokma duası ve aşure lokmasının pay edilmesiyle sona erdi.

"YAPILAN DUALAR VE TUTULAN ORUÇLAR HAK KATINDA KABUL OLSUN"

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Ergun Tuluk, muharrem ayının manevi önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Zeynel Abidin Vakfımızın düzenlediği aşure lokmasına hoş geldiniz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Sayın büyüklerimiz, değerli misafirlerimiz, canlarımız, dostlarımız; muharrem ayında, mübarek muharrem günlerinde yapılan duaların, hayır için pay edilen lokmaların ve tutulan oruçların Hak katında kabul olmasını diliyorum. Oruçlarımızın ve ibadetlerimizin, başta ülkemize ve milletimize olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum."

"BUGÜN KİMSE YEZİD'İ HATIRLAMAZ, HÜSEYİN'İ ANAR"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da Kerbela'nın insanlık vicdanındaki yerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hep birlikte Battalgazi'nin emaneti olan diyarda, Dördüncü İmam Zeynel Abidin'in manevi huzurundayız. Mübarek muharrem ayındayız. Muharrem ayı hepimize bereket getirsin, huzur getirsin. Saygıdeğer dostlar, pek muhterem Ehl-i Beyt sevdalıları; Aşure Günü, On Muharrem, asırlar önce Yezid tarafından Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gündür. Kerbela'da yakınlarıyla birlikte susuz bırakıldığı gündür. Hamdolsun bugün kimse Yezid'i hatırlamaz, çocuğuna Yezid ismini koymaz. Ama Hüseyin'i anar, Hüseyin'e ağlar. Her evde bir Hüseyin ismi vardır. Ne mutlu Hüseyin'i ananlara, Hüseyin yolunda gidenlere, Hüseyin için gözyaşı dökenlere."

"86 MİLYONU KUCAKLAMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz aynı Allah'a inanan, aynı dinin mensupları, sevinçleri ve kederleri bir olan büyük bir medeniyetin ve büyük bir devletin evlatlarıyız. Birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmeye, ülkemizde yaşayan 86 milyon kardeşimizi samimiyetle ve gönülden kucaklamaya, onların ihtiyaç ve sorunlarını görmeye çok daha fazla dikkat etmemiz gereken süreçlerden geçiyoruz. Hazreti Ali Efendimizi, Hazreti Peygamberimizi ve onların temsil ettiği İslam anlayışını çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmek, gelecek nesilleri medeniyet değerleriyle buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Ben insanı en güzel surette yarattım' buyururken, yalnızca şekli değil, güzel davranışları ve güzel sözleri de tarif etmektedir. İnsan olduğu için insana değer veren bir anlayışı temsil etmektedir. Tarih boyunca farklı etnik kökenlerden, din ve mezheplerden insanları bir arada yaşatabilmiş büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Eksiklerimizi samimiyetle giderecek, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. İslam dünyasının büyük acılar yaşadığı bir dönemde bu coğrafyada huzur içinde yaşamanın yollarını birlikte bulmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Valisi olarak aşure günlerinde ve diğer mübarek günlerde sizlerle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. Bu zor günleri ancak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşabiliriz. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, Hazreti Ali'ye, Peygamber Efendimizin ciğerparesi, şehidimiz Hazreti Hüseyin Efendimize ve Kerbela'da onun yol arkadaşlarına salat ve selam olsun. Onları rahmet ve hürmetle yad ediyor, Rabbimden bizleri de onlara layık bir nesil olarak ömrümüzü tamamlamayı niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA

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