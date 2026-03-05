IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!

IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!
05.03.2026 12:20
Çavuşoğlu, IBAN kiralamanın dolandırıcılığa yol açabileceğini vurguladı ve vatandaşları uyardı.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, IBAN'larını ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığı başkalarına kiralayan kişilerin dolandırıcılık suçuna karışabildiğini belirterek, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Avukat Çavuşoğlu, AA muhabirine, IBAN dolandırıcılığıyla mağdur edilen insan sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Suçluların bu yöntemi dijital ayak izini yok etmek maksadıyla kullandığını belirten Çavuşoğlu, "Paranın gittiği yeri, ulaştığı hedefi yok etmek amacıyla birden fazla hesap arasında transfer ve para trafiği yapılabiliyor. Bunun için dolandırıcıların en çok ihtiyaç duyduğu şey başkalarının IBAN numaraları ve banka hesapları. IBAN kiralama ve üzerinden para kazanma gibi yöntemlerle ilan açıyorlar ve bu durumun suç olduğunu bilmeyenleri mağdur ediyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, suçluların internette, sosyal medyada satılık ilanlarını kopyalayarak sahte ilan üretip bunlar üzerinden vatandaşlara e-ticaret mantığıyla ürün satmayı vadedip başkalarının IBAN'ı üzerinden para transferi yaptığını anlattı.

Vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ürün alırken resmi web sayfalarından alınması gerekiyor. Para gönderirken şirketin ünvanıyla IBAN sahibinin aynı kişi olmasına muhakkak dikkat edilmeli. 'Acil, hemen, şu anda gönderin indirim yapalım' gibi muğlak cümlelerle reklam afişleriyle alışveriş yöntemlerine vatandaşın kesinlikle kanmamaları gerekiyor. Bu durumlarda dolandırıcılık kuvvetle muhtemel bir durum. Vatandaşları burada kurtaracak tek şey, son derece hızlı ve dikkatli olmalı ve tanımadığı kişilerle finans işlemlerini yapmamalılar. Yolda giderken 'IBAN'ınızı kullanabilir miyim? Öğrenciyim, ailem para gönderecek, onu transfer edeyim. Kargo göndereceğim, parasını transfer edeceğim, evimin faturasını ödeyeceğim, hesabım blokeli hesabınızı kullanabilir miyim?' gibi yöntemlerle tanımadığı birisi geldiğinde kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor."

"Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ve sorumluluğu ortadan kaldırmaz"

Çavuşoğlu, IBAN mağdurlarının sayısının fazla olduğunu ve sosyal medya platformlarının olduğunu ifade etti.

Güvenliğin ve olumsuzluk karşısındaki hızın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"IBAN kiralama, arkadaşına verme ve başkasına kullandırma gibi yöntemlerle vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara kanılmamalı. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ve sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Çok ciddi derecede yaptırımları var. IBAN'larını başkalarına kullandıranların isimleri dolandırıcılık suçlarına karışabilir. Herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmaları durumunda hemen bankaya bilgi verip hesapları bloke ettirsinler. Burada hız çok önemli, aynı zamanda adli makamlara da müracaat ederek dolandırıldıklarını veya hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını dile getirsinler. Bu hızlı işlemler neticesinde sorumluluktan kurtulma ihtimalleri var. IBAN mağdurları ise hesaplarını mümkünse burs, kredi ve finans yatırımları adı altında herhangi bir kişiye vermesin ve kullandırtmasınlar, özellikle mobil bankacılık şifrelerini banka görevlileri dahil hiç kimseyle paylaşmasınlar."

Ticaretlerde güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılması önerisinde bulunan Çavuşoğlu, "Dolandırıcıların, diğer bir yöntemi ise mobil bankacılığı (uygulamasını) kopyalayarak, kişi adına tüketici, ihtiyaç ve ticari kredisi çekebiliyor. Kişinin banka hesabına girerek, kredi çekiyor ve bu krediyi başka bir IBAN mağduru üzerinden dijital ayak izini yok edecek şekilde kendi bünyesine ve menfaatine kullanacağı şekilde ele geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Mehmet Raşit, Güvenlik, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

