(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Mustafa Kemal Yürüyüşü"ne, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılacak. Aslan, gençlerle Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş Meydanı'na yürüyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Mustafa Kemal Yürüyüşü", yarın Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak, Beşiktaş Meydanı'nda sona erecek.
Yürüyüşe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılarak gençlerle yürüyecek. Beşiktaş Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından, alanda kurulacak sahnede İBB Kent Orkestrası ve müzik grubu Redd sahne alacak. Konserde, İstanbullular bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
19 Mayıs günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Son Dakika › Güncel › İBB, 19 Mayıs İçin 'Mustafa Kemal Yürüyüşü' Düzenliyor - Son Dakika
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