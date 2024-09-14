İBB, 4.555 Sahte Parfüm Ele Geçirdi - Son Dakika
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İBB, 4.555 Sahte Parfüm Ele Geçirdi

İBB, 4.555 Sahte Parfüm Ele Geçirdi

İBB'nin denetimlerinde turist bölgelerinde 4.555 sahte parfüm ele geçirildi, 199 kişiye ceza uygulandı.

14.09.2024 12:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 1 yılda yapılan denetimlerde, kentin turistik ve tarihi bölgelerinde satılan 4 bin 555 sahte parfüm ele geçirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Son 1 yılda yapılan denetimlerde sağlık sorunlarına yol açabilecek 4 bin 555 sahte parfüme el konuldu. 199 kişiye 3 bin 752 idari yaptırım cezası uygulanırken, yediemin depolarına taşınan sahte parfümlerden 3 bin 141'i imha edildi, 1414 sahte parfüm için de imha süreci başlatıldı.

Dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla ve sahte bandrollerle piyasaya sürülen parfümlerin, özellikle turistleri ve vatandaşları yanıltarak orijinal ürün görünümünde satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Açıklamada, vatandaşlara, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi" uygulamasıyla, satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, 4.555 Sahte Parfüm Ele Geçirdi - Son Dakika

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