İBB Başkan Vekili Aslan, Vahap Seçer\'in tutuklanmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı milletimize hizmet etmekten koparamazsınız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hukukun üstünlüğünü, adaleti ve milletin sandıkta verdiği emaneti sonuna kadar savunacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Aslan, şunları kaydetti:

"TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Ataşehir Belediye Başkanvekilimiz Murat Güneş'in tutuklanması halkın iradesine yönelik süregelen müdahalelerin yeni bir halkasıdır. Belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı milletimize hizmet etmekten koparamazsınız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hukukun üstünlüğünü, adaleti ve milletin sandıkta verdiği emaneti sonuna kadar savunacağız."