İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan vefat etti
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Aslan için Garip Dede Cemevi'nde tören düzenlenecek, cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan, Garip Dede Cemevi'ndeki düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi memleketi Sivas'a toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA
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