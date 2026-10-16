İBB Başkan Vekili, yağışa karşı BELTUR noktaları ve gece metrolarını açık tutacak - Son Dakika
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İBB Başkan Vekili, yağışa karşı BELTUR noktaları ve gece metrolarını açık tutacak

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İBB Başkan Vekili, yağışa karşı BELTUR noktaları ve gece metrolarını açık tutacak
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen yoğun yağış nedeniyle BELTUR noktaları ve gece metrolarının bu gece hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. İBB Sosyal Tesisleri ve belirlenen BELTUR noktaları sabaha kadar açık kalacak.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Yoğun yağış ihtimaline karşı bu gece de Beltur noktalarımız ve gece metrolarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek" dedi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen sağnak yağmurdan dolayı, sosyal medya hesabından bir duyuru daha yaptı. Aslan İBB Sosyal Tesisleri ve belirlenen BELTUR noktalarının sabaha kadar açık olacağını gece ise metroların hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Aslan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İstanbulumuzda yaşanabilecek yoğun yağış ihtimaline karşı bu gece de BELTUR noktalarımız ve gece metrolarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek"

BELTUR Noktaları şöyle: Avcılar Deniz Köşkler, Bakırköy Sahil, Caddebostan, Çubuklu Silolar, Kartal, Müze Gazhane

Kaynak: ANKA
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