İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Son Meclis Toplantısında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Son Meclis Toplantısında Konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Son Meclis Toplantısında Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.

11.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

8.Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde böylesi  bir buluşma anında elbetteki şahsen bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbetteki helallik isterim. Benden yana da bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, bu çatı altında bulunan bütün hemşehrilerimin adına da, kendi adıma da bir hak geçmiş ise  'helal olsun' demek isterim." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8.Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu.

"KOCA BİR DÖNEMİ KAPATIYORUZ"

İmamoğlu, "Bazılarımız belki yeni dönemde bu sıralarda olabilecek. Bazılarımız farklı yolculuklara, farklı makamlara adaylar. Belki öylesi bir süreç nasip olacak. Önümüzdeki sürecin bu meclis çatısı altında görev yapan her meclis üyesi arkadaşım için her şeyden önce hayırlısı olmasını diliyorum. Birbirimize dönem dönem kızarak, eleştirerek, takılarak, tatlısıyla, ekşisiyle koca bir dönemi kapatıyoruz. Bu dönemin güzel bir hatırası olmak üzere çok özenli bir dönem kitabı hazırladık. Şu an tasarımı sona ermek üzere ve bu dönem kitabımızın, bir nevi dönem sürecinde kimler vardı burada hatırlamanız için bir hatıra gibi kitaplığınızda, masanızda olması için önümüzdeki günlerde sizlere tek tek ulaştırılacaktır Ara ara bakıp anmayı da ihmat etmezsiniz diye düşünüyorum." dedi.

VERİLEN EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantının duygusal açıdan özel bir toplantı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu güzel atmosferin önümüzdeki dönem meclis çalışmalarına da  daha iyisiyle, daha güçlüsüyle, daha iyi anılar bırakması dileğiyle sirayet etmesini arzu ederim. Hepinize tüm çalışmalarınız, emekleriniz, katkılarınız, eleştirileriniz, önerileriniz ve sürece dair ilginiz dertlenmeniz, İstanbullu olmanın, İstanbul'a hzmet etmenin işbirliği ortamını sağlamanızdan ötürü yürekten  ve çok içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HELLALLİK İSTEDİ

Meclis üyelerinden hellallik isteyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde böylesi  bir buluşma anında elbetteki şahsen bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbetteki helallik isterim. Benden yana da bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, bu çatı altında bulunan bütün hemşehrilerimin adına da, kendi adıma da bir hak geçmiş ise  'helal olsun' demek isterim. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek, hepinizi güzel bir geleceğe, sağlıkla, umutla ve bütün iyi dileklerimle uğurluyorum."

İmamoğlu, konuşmasının ardından belediye meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Son Meclis Toplantısında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Murat Kurum, İstanbul'da 'Engelsiz Seferberlik' ilan edecek
    20:13 Murat Kurum, İstanbul'da 'Engelsiz Seferberlik' ilan edecek

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, engelli kardeşler için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğini açıkladı. Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını engellilere göre tasarlayacaklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını ve otizmliler için 2 otizm merkezi inşa edeceklerini söyledi.

  • Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
    20:11 Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

    Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
    20:10 İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

    İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Son Meclis Toplantısında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement