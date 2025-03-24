İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı, Gençlere Mesaj Yolladı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı, Gençlere Mesaj Yolladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandıktan sonra sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaştı. Gençlere çatışmalardan uzak durmaları ve güvenlik güçlerine iyi davranmaları yönünde çağrıda bulundu.

24.03.2025 15:25  Güncelleme: 16:51
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(ANKARA) - Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Akşam 20.30'da sizi Saraçhane'de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim. Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür" ifadesini kullandı.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve dün tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun, Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart'ta CHP'li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

"Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim"

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30'da sizi Saraçhane'de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim. Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı, Gençlere Mesaj Yolladı - Son Dakika

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