İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Diğer Belediye Başkanları Silivri Cezaevinde Ziyaret Edildi

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz, "Ekrem Başkan ve Emrah Başkanın ilk mesajı, 'Herkes bilsin ki iyiyiz, dirayetliyiz ve milletimize emaneti' oldu" paylaşımını yaptı.

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Ersöz, ziyaretinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hüseyin Ersöz, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etmek için Silivri'deydim. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le de görüştüm. Hepsi iyi ve direyetliydi. Ekrem Başkan ve Emrah Başkanın ilk mesajı, 'Herkes bilsin ki iyiyiz, dirayetliyiz ve milletimize emanetiz' oldu."