İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilere verilen cezaları 'Nedir bu korku?' diye eleştirdi. - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilere verilen cezaları 'Nedir bu korku?' diye eleştirdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilere verilen cezaları \'Nedir bu korku?\' diye eleştirdi.
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaştığı mesajda gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına, Murat Ağırel ile İsmail Saymaz'a verilen ev hapsi kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, 'Nedir bu korku?' diye sordu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma! İktidar için son dönemin en kullanışlı cümlesi bu oldu. Bu sebeple bir çok gazeteci susturulmaya çalışıldı.

Gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı da tutuklanan son gazeteciler oldu. Nedeni de dolaşımda olan bir fotoğraf üzerinden sorular sormak. Sorulara cevap verip geçersiniz. Nedir bu korku? Bunun yanında iddiaları ekranda dile getiren gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a da ayrıca ev hapsi cezası verildi. Gerekçe yine aynı; 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'. Aylarca bize atılan iftiralara yaptığımız binlerce suç duyurusunu yok sayanlar, utanmadan 'lekelenmeme hakkı'ndan bahsediyor ayrıca. Size gelince mi lekelenmeme hakkı aklınıza geldi? Ne yaparsanız yapın pisliğiniz ortaya saçıldı. Asrın vurgunu fon soygunu ortaya çıktı. Millet her şeyi görüyor. Cevap sandıkta."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluİsmail SaymazMustafa BalcıMurat AğırelŞaban SevinçEv hapsiPolitikaGüncelSon Dakika

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