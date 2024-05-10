İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul\'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluşarak, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını kınadı ve Filistinlilere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İmamoğlu, uluslararası toplumu barış için daha fazla çaba göstermeye davet ederken, yerel seçim sonuçlarını halkın demokrasiye olan inancının zaferi olarak nitelendirdi.

10.05.2024 20:37
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu.

Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen buluşmada konuşan İmamoğlu, bu haftaya bir kez daha korkunç bir insanlık trajedisinin damga vurduğunu söyledi.

İmamoğlu, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının insanlık dışı olduğunun altını çizerek, "Refah, İsrail güçlerinin Gazze'de yok etmediği tek Filistin şehridir. Gazze nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 1,5 milyon Filistinli evlerinden edildi ve savaştan kaçarak Refah'a sığındı. Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı, zalimliğin de ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 14 bini çocuk 34 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten İmamoğlu, Filistinlilere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "Netanyahu'nun bu sözde 'varoluşsal savaşı' daha kaç cana mal olacak? İsrail 'topyekun zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde 'zafer kotası'nın, İsrail'e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?" dedi.

Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye davet eden İmamoğlu, bu hafta sonu, muhtemel işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki durumu daha iyi anlamak için Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağını aktardı.

İmamoğlu, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası topluma yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşanan trajedi konusunda daha güçlü bir duruş içinde olunmaması son derece rahatsız edicidir. Yaşadığımız trajedi karşısında uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir. Evrensel insani değerler adına şimdiye kadar elde ettiğimiz birikim zarar görmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra antisemitizmin, İslam karşıtlığının ve ırkçılığın hiç olmadığı kadar güçlendiği bir dünyada yaşama riskiyle karşı karşıyayız."

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen İmamoğlu, seçim sonuçlarını halkın demokrasiye olan inancının zaferi olarak nitelendirdi.

İstanbul'da yaptıkları çalışmaları da anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tazelenmiş coşkumuzdan güç alarak, sizlerle kurduğumuz işbirliğini daha da arttırmaya niyetliyiz. Taksim'deki Beyoğlu Sineması'nda özel bir film haftasına ev sahipliği yapmaktan Bulgur Palas'ta bir sanat söyleşisi düzenlemeye kadar İBB, yeni ve yaratıcı ortaklık fikirlerine kucak açıyor. Çok kültürlülük, şehrimizin tarihi dokusuna işlenmiş durumdadır. Sizlerle yürüttüğümüz kolektif çalışmalarla bu temel değeri güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Buluşma, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu - Son Dakika

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