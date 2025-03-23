İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Budapeşte'de Protesto Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Budapeşte'de Protesto Gösterisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Macaristan Birliği öncülüğünde Budapeşte'de düzenlenen protesto gösterisi, yerel belediye başkanlarının desteğiyle gerçekleşti. Gösteride Türkiye'deki demokrasi ve özgürlükler için çağrıda bulunuldu.

23.03.2025 18:47  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasının ardından CHP Macaristan Birliği öncülüğünde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de katılarak, destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasının ardından CHP Macaristan Birliği öncülüğünde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de protesto gösterileri düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin buluştuğu gösterilere Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de katılarak, İmamoğlu'na destek verdi. Karácsony de protesto gösterisinde konuşma yaparken, "Benim için Ekrem İmamoğlu örnek bir adam. 2019 yılında kendisi İstanbul'u kazanınca ben de aynısını yapmaya çalıştım. Budapeşte seçimleri öncesinde İstanbul'da kendisiyle görüştük" dedi. Karácsony, ayrıca şunları söyledi:

Karácsony: "İmamoğlu, hüküm sürmek değil; hizmet etmek istiyordu"

"İmamoğlu farklı bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Çünkü kendisi hüküm sürmek değil; hizmet etmek istiyordu. İmamoğlu'nu hapsederek aslında kendi halkına savaş açıyor. Onu siyaset dışına itmek için ne kadar uğraştıklarını biliyoruz. 2019 yılındaki seçim sonuçları, zaten bu nedenle iptal edildi. İkinci kez daha büyük bir oy farkıyla kazandı zaten. Önce ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma açıldı. Sonra yıllar önce kazandığı diploması iptal edildi. Bütün bunlar ortadayken hala onun masum olduğuna inanmayan var mı acaba?"

Gösterilerde CHP Macaristan Birliği adına da basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün burada sadece bir belediye başkanına yapılan hukuksuzluğu değil, Türkiye'de demokrasinin, halkın iradesinin ve özgürlüklerin gasp edilmesini protesto etmek için toplandık. Bugün demokrasiyi, özgürlüğü ve halkın iradesinin savunmak üzere toplandık" denildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

CHP Macaristan Birliği: "Bugün sadece İmamoğlu için değil, Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için buradayız"

"Bugün burada sadece CHP'liler değil, farklı görüşlerden, farklı partilerden, ama aynı demokrasi idealine inanan yürekli insanlar var. Bu karanlığa, bu baskıya, bu adaletsizliğe boyun eğmeyenler, hukuku silah gibi kullananlara karşı susmayanlar, burada yan yana duran, omuz omuza mücadele eden tüm demokrat vatandaşlara merhaba diyoruz.

Bugün sadece Ekrem İmamoğlu için değil, Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için buradayız! Çünkü bu mesele yalnızca bir belediye başkanının hapse atılması meselesi değildir! Bu mesele, halkın iradesinin hiçe sayılması, demokrasinin ayaklar altına alınması meselesidir. Bir kişi, anayasal yetkileri kendisine göre eğip bükemez! Bir kişi, devletin yasalarını kendi iktidarını korumak için kullanamaz. Ekrem İmamoğlu'nu yargı sopasıyla devrilmeye çalışılmaktadır. Ekrem İmamoğlu yasal ve demokratik yollarla görevini sandıkta kazanmıştır. Dolayısıyla halkın iradesi bu görevi asılsız iddialarla gasp edilemez.

"Biz halk olarak, adalet istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyoruz"

Buradan, Budapeşte'den, Avrupa'nın kalbinden sesleniyoruz: Başaramayacaksınız Çünkü Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Çünkü biz varız, halk var, milyonlar var. Buradan, açıkça ve gür bir sesle söylüyoruz: Acilen demokratik yollarla görevini kazanmış, 4.5 milyon İstanbullu'nun oyunu almış Ekrem İmamoğlu'na adalet çağrısı yapıyoruz. Biz halk olarak, adalet istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyoruz.

Türkiye'yi bir kişinin keyfine bırakmayacağız. Bu halk tek adam rejiminin insafına terk edilmeyecek. Anayasayı istediği gibi uygulayan, istediğinde askıya alan bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sandık gelecek, halk konuşacak. Türkiye bu karanlığı yenecek.

Yaşasın demokrasi! Yaşasın halk iradesi! Yaşasın özgürlük! Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Budapeşte ayakta! Türkiye ayakta! Halk ayakta!"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Macaristan, Demokrasi, Budapeşte, Politika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Budapeşte'de Protesto Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 İmamoğlu’nun sorgusundan yeni detay Fotoğraf gösterip sordular İmamoğlu'nun sorgusundan yeni detay! Fotoğraf gösterip sordular
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:18:53. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Budapeşte'de Protesto Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement