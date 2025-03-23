İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Budapeşte'de Protesto Gösterisi

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasının ardından CHP Macaristan Birliği öncülüğünde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de katılarak, destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasının ardından CHP Macaristan Birliği öncülüğünde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de protesto gösterileri düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin buluştuğu gösterilere Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de katılarak, İmamoğlu'na destek verdi. Karácsony de protesto gösterisinde konuşma yaparken, "Benim için Ekrem İmamoğlu örnek bir adam. 2019 yılında kendisi İstanbul'u kazanınca ben de aynısını yapmaya çalıştım. Budapeşte seçimleri öncesinde İstanbul'da kendisiyle görüştük" dedi. Karácsony, ayrıca şunları söyledi:

Karácsony: "İmamoğlu, hüküm sürmek değil; hizmet etmek istiyordu"

"İmamoğlu farklı bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Çünkü kendisi hüküm sürmek değil; hizmet etmek istiyordu. İmamoğlu'nu hapsederek aslında kendi halkına savaş açıyor. Onu siyaset dışına itmek için ne kadar uğraştıklarını biliyoruz. 2019 yılındaki seçim sonuçları, zaten bu nedenle iptal edildi. İkinci kez daha büyük bir oy farkıyla kazandı zaten. Önce ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma açıldı. Sonra yıllar önce kazandığı diploması iptal edildi. Bütün bunlar ortadayken hala onun masum olduğuna inanmayan var mı acaba?"

Gösterilerde CHP Macaristan Birliği adına da basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün burada sadece bir belediye başkanına yapılan hukuksuzluğu değil, Türkiye'de demokrasinin, halkın iradesinin ve özgürlüklerin gasp edilmesini protesto etmek için toplandık. Bugün demokrasiyi, özgürlüğü ve halkın iradesinin savunmak üzere toplandık" denildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

CHP Macaristan Birliği: "Bugün sadece İmamoğlu için değil, Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için buradayız"

"Bugün burada sadece CHP'liler değil, farklı görüşlerden, farklı partilerden, ama aynı demokrasi idealine inanan yürekli insanlar var. Bu karanlığa, bu baskıya, bu adaletsizliğe boyun eğmeyenler, hukuku silah gibi kullananlara karşı susmayanlar, burada yan yana duran, omuz omuza mücadele eden tüm demokrat vatandaşlara merhaba diyoruz.

Bugün sadece Ekrem İmamoğlu için değil, Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için buradayız! Çünkü bu mesele yalnızca bir belediye başkanının hapse atılması meselesi değildir! Bu mesele, halkın iradesinin hiçe sayılması, demokrasinin ayaklar altına alınması meselesidir. Bir kişi, anayasal yetkileri kendisine göre eğip bükemez! Bir kişi, devletin yasalarını kendi iktidarını korumak için kullanamaz. Ekrem İmamoğlu'nu yargı sopasıyla devrilmeye çalışılmaktadır. Ekrem İmamoğlu yasal ve demokratik yollarla görevini sandıkta kazanmıştır. Dolayısıyla halkın iradesi bu görevi asılsız iddialarla gasp edilemez.

"Biz halk olarak, adalet istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyoruz"

Buradan, Budapeşte'den, Avrupa'nın kalbinden sesleniyoruz: Başaramayacaksınız Çünkü Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Çünkü biz varız, halk var, milyonlar var. Buradan, açıkça ve gür bir sesle söylüyoruz: Acilen demokratik yollarla görevini kazanmış, 4.5 milyon İstanbullu'nun oyunu almış Ekrem İmamoğlu'na adalet çağrısı yapıyoruz. Biz halk olarak, adalet istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyoruz.

Türkiye'yi bir kişinin keyfine bırakmayacağız. Bu halk tek adam rejiminin insafına terk edilmeyecek. Anayasayı istediği gibi uygulayan, istediğinde askıya alan bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sandık gelecek, halk konuşacak. Türkiye bu karanlığı yenecek.

Yaşasın demokrasi! Yaşasın halk iradesi! Yaşasın özgürlük! Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Budapeşte ayakta! Türkiye ayakta! Halk ayakta!"