İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
27.05.2025 11:19
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
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İstanbul Cumhurtiyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelilerin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

İBB'ye yönelik 4. yolsuzluk soruşturmasında dün gece aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Karardan önce Çağlayan Adliyesi gerginlik çıktı.

ADLİYEDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

"YAKARIM ORTALIĞI"

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi. "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından Aslan'ın geçişine izin verildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuri Aslan, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 5032Sy:
    hem çal çırp, hemde güvenlik görevlilerini tehdit et, bunlar galiba ayrı devlet, soygun devleti 56 61 Yanıtla
  • ahmet demir:
    azdılar kudurdular her şry slenileşincee. bencedr istida et ibb iflas etti çünkü 48 57 Yanıtla
  • Levent Biran:
    eskiden deli kadir vardı rol icabı yakarım ulen felan derdi . bu çok izlemiş gibi .???? 25 42 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Dünyanın Firavunu Tayyoştur... 7 26 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Sonra neden izin verilmiş? Yakmasın diye mi yoksa hukuksuz karşı çıktıklarını kendileri de bildiği için mi? 16 8 Yanıtla
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