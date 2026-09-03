İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Hukukun eşit uygulanmasını bekliyoruz - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Hukukun eşit uygulanmasını bekliyoruz

İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Hukukun eşit uygulanmasını bekliyoruz
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 isim gözaltına alındı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ifadeye çağrılabilecek isimlerin peşinen suçlu gibi gözaltına alınmasını eleştirerek hukukun herkese eşit ve adil uygulanması çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) Aralarında İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 isimin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Hukukun herkese eşit ve adil şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bize, ülkemize, binlerce yıllık devlet geleneğimize yakışan budur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın biri cezaevinde tutuklu, biri yurt dışında 14 isim hakkında başlattığı ve bazı ihalelerle ilgili olduğu belirtilen soruşturma kapsamında aralarında İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 isim sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Gözaltılara ilişkin bir açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, davetle ifadeye gidebilecek isimlerin peşinen suçlu gibi emniyete götürülmesini eleştirdi.

"HUKUKUN HERKESE EŞİT VE ADİL ŞEKİLDE UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güne, İBB bürokratlarımıza ve bir meclis üyemize yönelik gözaltılarla başladık.

Tabi ki, hakkında suç şüphesi olan herkesle ilgili hukuki süreçler yürütülebilir, ancak çağrılması durumunda ifade vermeye gidecek, yeri yurdu belli, kamu hizmetindeki isimlerin peşinen suçlu gibi, en ağır tedbir olan gözaltı uygulamasına maruz bırakılması ne yazık ki halkımızın adalete olan güvenini zedelemektedir.

Hukukun herkese eşit ve adil şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bize, ülkemize, binlerce yıllık devlet geleneğimize yakışan budur"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Hukukun eşit uygulanmasını bekliyoruz - Son Dakika

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