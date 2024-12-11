İbb, Bilal Erdoğan'ın Başkanı Olduğu Vakfa ve Deniz Feneri'ne Tahsis Edilen Taşınmazları Geri Aldı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, önceki dönemlerde Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'na ve Deniz Feneri Derneği'ne ücretsiz tahsis edilen alanların geri alınmasına karar verdi. Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Pendik'te İlim Yayma Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak devredilen 15 bin metrekarelik arazi de İBB tarafından geri alındı.

İBB Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB'nin AK Parti tarafından yönetildiği ve AK Parti'nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu dönemlerde tartışmalı şekilde alınan bazı taşınmaz tahsis kararları iptal edildi.

Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu vakfa tahsis edilen yurt alanı geri alındı

Tahsisi iptal edilen taşınmazlar arasında Pendik'te bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'na verilen yurt alanı yer alıyor. 2013 yılındaki Meclis kararıyla "eğitim ve sosyal hizmet (yurt ve iaşe) faaliyetlerinde kullanılmak" üzere yandaş vakfa verilen alan, İBB Meclisi'nin aldığı kararla İBB'ye geri kazandırıldı.

Deniz Feneri'ne bağlı taşınmaz da İBB'nin

İBB yönetiminin AK Parti'den CHP'ye geçtiği 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala, İBB Meclisi'nin verdiği kararla Deniz Feneri Derneği'ne tahsis edilen Zeytinburnu'ndaki alan da geri alındı. Mülkiyeti kısa süre önce hazineden İBB'ye geçen yaklaşık 4 dönümlük arazi, 10 yıllığına bedelsiz olarak vakfa devredilmişti.

Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'da İBB'ye geçti

İBB Meclisi'nde alınan bir diğer karar da geçen yıl AK Partili Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın İBB'ye geri kazandırılması oldu. 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen alan, "Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında olduğu" gerekçesiyle Meclis kararıyla İBB yönetimine geri kazandırıldı.

Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmak üzere bir spor merkezi inşa edilecek

İBB ayrıca, 2017 yılında yine Pendik'te İlim Yayma Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak devredilen 15 bin metrekarelik araziyi Meclis kararıyla geri aldı. Söz konusu arazide Pendik Belediyesi'ne bağlı Aydos Spor Merkezi ve İlim Yayma Vakfı'na bağlı İrfan Okulları bulunuyor. İBB Meclisi'nin CHP'li üyelerinden Melendiz Dalyan İzgi, İBB'nin söz konusu araziye İstanbul'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmak üzere bir spor merkezi inşa etmeyi planladığını söyledi.