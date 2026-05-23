İbb'nin Tutuklu Bürokratları: 400 Günü Aşkın Süredir Türlü İftira, Yalan, Kara Propaganda ile Karşı Karşıya Kaldık

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB bürokratları adına bir açıklama yapıldı. Silivri'de görülün İBB Davası'nın siyasi bir dava olduğunun belirtildiği açıklamada "400 günü aşkın süredir çeşitli yazılı görsel medya organlarında türlü iftira, yalan, kara propaganda ve daha da önemlisi adil yargılanmayı etkileyecek açıklamalar ile karşı karşıya kaldık" denildi. Açıklamada ayrıca "Geleceğe dair umudumuzu asla kaybetmedik. Geçmişin karanlık hesaplarına da hapsolmayacağız. Bugün Silivri'de tutsak İBB bürokratları olarak biliyoruz ki yalnız değiliz. Bu yoksul ve onurlu ülkenin dört bir yanında bize tutunan vicdanlı yüreklere sözümüz, çocuklarımıza yeminimiz var. Asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanıklı davanın 41. gününde 9 kişi tahliye edilmişti. Belediyede yazılım mühendisi Iraz Bayrak, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, CHP'nin Bilgi İşlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve etkin pişman ifadesinin arkasında olduğunu belirten Kültür AŞ Hakediş şefi Gökhan Köseoğlu, önceki akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

1 Haziran'da yargılamaya tekrar devam edilecek. Aynı davada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bürokratları adına da yazılı bir açıklama yapıldı. İBB Davası'nın siyasi bir dava olduğunun belirtildiği açıklamada "400 günü aşkın süredir çeşitli yazılı görsel medya organlarında türlü iftira, yalan, kara propaganda ve daha da önemlisi adil yargılanmayı etkileyecek açıklamalar ile karşı karşıya kaldık" denildi. Açıklama şöyle:

"400 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR HER TÜRLÜ İFTİRA, YALAN, KARA PROPGANDA VE YARGILAMAYI ETKİLEYECEK AÇIKLAMA İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"Bizler; 19 Mart 2025'te başlayan ve kamuoyunda İBB Davası olarak bilinen sürecin tutuklu kamu görevlileriyiz. 400 günü aşkın süredir çeşitli yazılı görsel medya organlarında türlü iftira, yalan, kara propaganda ve daha da önemlisi adil yargılanmayı etkileyecek açıklamalar ile karşı karşıya kaldık. Bizler, kamu görevlisi olmanın verdiği sorumlulukla; bize yöneltilen bu orantısız güce ve adeta düşmanlığa karşı bugüne kadar herhangi bir cevap vermedik."

"BU DAVA SİYASİ SAİKLERLE YÜRÜYEN BİR DAVADIR"

Yargılamanın 40'ıncı gününde, yapılan her savunmada görülmektedir ki; hiçbir somut delile dayanmayan bu iddianame tek tek dökülmektedir. Eğer gerçekten bu konuda merakı veya tereddütü olan varsa, kendilerini tarihe tanıklık etmek adına mahkeme salonuna davet ediyoruz. Bizler devlet memurlarıyız. Bu dava ise siyasi saiklerle yürüyen bir davadır ve bu toplumun gönlünde çoktan mahkum edilmiştir. Bu davayı olduğundan büyük, devasa boyutlarda göstermek için; liyakat, tecrübe ve emekleriyle Türkiye ve dünyaya model teşkil edecek, vizyoner ve halkın yararına projelerin altına imza atan bürokratların, seçilmiş belediye başkanımızın görevinin başında olmaması en basit ifadeyle halkımızın cezalandırılmasıdır.

Bu vesile ile bugüne kadar gerek tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlar olarak bizlere ve ailelerimize dayanışma duygularını göstererek bu haksız-hukuksuz yürütülen acımasız operasyonda yanımızda duran herkese, bize inanan ve güvenenlere, desteklerini korkmadan açıklayabilenlere, sahip çıkanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.Üstümüzde hiçbir koruma kalkanı yoktur. Her sorumlu kamu görevlisi gibi hukuk önünde hesap verebilir, yargılanabiliriz. Bizi yetiştiren ailelerimiz, üstümüzde emeği olan her bir insan ve Türkiye kamuoyu bilmelidir ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şerefli ve onurlu bürokratları olarak; ne geçmişimizi temizlemeye ne de arınmaya ihtiyacımız vardır.

"GELECEĞE DAİR UMUDUMUZU ASLA KAYBETMEDİK"

Ülkenin siyasetinden yegane beklentisi; daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, daha fazla demokrasi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak bugün tutsak da olsak, Türkiye'nin aydınlık, güzel günlerine olan inancımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Geleceğe dair umudumuzu asla kaybetmedik. Geçmişin karanlık hesaplarına da hapsolmayacağız. Bugün Silivri'de tutsak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak biliyoruz ki yalnız değiliz. Bu yoksul ve onurlu ülkenin dört bir yanında bize tutunan vicdanlı yüreklere sözümüz, çocuklarımıza yeminimiz var. Asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz!"