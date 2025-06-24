İBB Çocuk Sinema Buluşmaları Başlıyor

(İSTANBUL)– İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz tatilindeki çocuklar için düzenlediği kültürel etkinliklere açık hava sinemasıyla devam ediyor. "İBB Çocuk Sinema Buluşmaları" kapsamında 28 Haziran Cumartesi günü Sururi Parkı'nda çocuklara ve ailelerine yönelik açık hava sineması etkinliği düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz tatilindeki çocuklar için düzenlediği kültürel etkinliklere açık hava sinemasıyla devam ediyor. "İBB Çocuk Sinema Buluşmaları" kapsamında 28 Haziran Cumartesi günü Sururi Parkı'nda çocuklara ve ailelerine yönelik açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. İBB Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik saat 20.00'de başlayacak. Programda, sinema gösterimi öncesinde sahnelenecek Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile çocuklar geleneksel Türk tiyatrosuyla tanışma fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ailelerin de katılımına açık olan etkinlikte, katılımcılar "Sandalyeni Kap Gel" çağrısıyla kendi oturma düzenlerini oluşturarak yaz akşamının serinliğinde sinema keyfi yaşayacak.