İBB CRR Konser Salonu'nda Nazım Hikmet ve Brecht'in İdealleri Sahnelendi

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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, edebiyat, tiyatro ve müziğin iç içe geçtiği özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco" başlıklı müzikli gösteri, usta tiyatrocu Genco Erkal'ın uyarladığı metinlerle, Nazım Hikmet ve Bertolt Brecht'in eserlerini sahneye taşındı. Tülay Günal'ın yönetmenliğinde sahnelenen gösteride, Yurdaer Okur ve Tülay Günal başrolü üstlendi. Epik tiyatronun anlatım teknikleriyle müziği harmanlayan oyuncular, iki büyük edebiyatçının ideallerini ve mücadelelerini izleyiciye sundu. Metinlerin ritmik yapısı ve şiirsel anlatımı, müzikal öğelerle güçlendirildi.

Okur: "Bu eserler, insanlık durumunun en temel meselelerine dair bir anlatı sunuyor"

Genco Erkal'ın özel olarak uyarladığı metinler, yalnızca bir sahne anlatısı olmanın ötesine geçerek tarihsel bir tanıklık sundu. Gösteri, Nazım Hikmet ve Bertolt Brecht'in adalet, eşitlik ve özgürlük arayışlarının yanı sıra, toplumsal eleştirileri ve savaş karşıtı duruşlarına da dikkati çekti. Yurdaer Okur, bu metinleri sahneye taşırken yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bu eserler, insanlık durumunun en temel meselelerine dair bir anlatı sunuyor. 60 yıl önce yazılmış metinlerin hala güncelliğini koruması, onların evrenselliğini ve gücünü ortaya koyuyor. Sahneye koyarken, sanki bugün yaşadığımız dünyayı anlatıyormuşuz gibi bir hisse kapıldık."

Gösterinin müzikal altyapısında, Cem Karaca, Fazıl Say, Hanns Eisler, Kurt Weill, Tarık Öcal, Timur Selçuk ve Zülfü Livaneli gibi önemli bestecilerin eserlerinden ilham alındı. Müzikal düzenlemeleri Yiğit Özatalay tarafından yapıldı. Gösterinin müzikal akışını güçlendiren müzikal ekipte ise piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonsel ve vokalde Deniz Doğangün, klarnet ve alto saksafonda Çağdaş Engin, davul ve glockenspielde Mustafa Kemal Emirel gibi müzisyenler yer aldı.

Günal: "Müziğin desteğini hissetmek anlatımı bambaşka bir noktaya taşır"

Tülay Günal, müziğin sahnedeki etkisine ilişkin, "Bir oyuncu olarak, her karakterin kendine ait bir ritmi olduğuna inanıyorum. Bir hikaye anlatırken, müziğin desteğini hissetmek, anlatımı bambaşka bir noktaya taşır. Epik tiyatro, müziği bir fon olarak değil, doğrudan anlatının bir parçası olarak kullanır" dedi.

Genco Erkal'ın sanat anlayışını yansıtan bu özel müzikal gösteri, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.