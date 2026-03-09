İbb Davası Başladı... Özgür Çelik: "Bütün Seyirciler İçeriye Girecek ve Duruşmayı Takip Edecekler"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Davası'nın duruşmasına izleyicilerin girebileceğini belirterek, "Buranın en üst düzey komutanıyla ve başsavcı vekiliyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yapılan görüşme neticesinde 13.30'da duruşma düzeni oluştuğunda bütün seyirciler içeriye girecek ve buradan duruşmayı takip edecekler" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde devam eden İBB Davası'nın duruşmasında hakimin izleyicisiz devam etme kararı sonrası Başsavcı Vekili ile görüştüklerini belirterek, duruşmanın izleyicilerin katılımıyla devam edeceğini belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Mahkeme heyetiyle değil, buranın en üst düzey komutanıyla ve Başsavcı Vekiliyle bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii mahkeme heyeti Başkanı burada mahkemeye ara verip seyircisiz izleme kararı almıştı. Bu kararın uygun olmadığını kendilerine ifade ettik ve ayrılmayacağımızı söyledik. Zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de 'Biz buradayız, ayrılmayacağız' dedi. Bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yapılan görüşme neticesinde 13.30'da seyircili olarak başlayacak mahkeme. 13.30'da duruşma düzeni oluştuğunda bütün seyirciler içeriye girecek ve buradan duruşmayı takip edecekler. 13.30'da duruşma başlayacak. Zaten biz haftalardır bir hazırlık içerisindeyiz. Buraya gelen binlerce insan var. Biz arkadaşlarımızla konuştuk. Buraya sadece mahkeme salonunun içerisine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, milletvekilleri, aileler, avukatlar ve basın görevlileri girecekti. Geriye kalan insanlar da buradan 700 metre ileride oluşturduğumuz Silivri Dayanışma Merkezi'nde olacaktı. Şu anda binlerce insan Silivri Dayanışma Merkezi'nin orada bekliyor, oradan süreci takip ediyorlar. Biz de buradan süreci takip ediyoruz. Mahkemenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli adımları da her aşamada atıyor olacağız."

"Halk Süt verilen çocuklar yargılanıyor bugün bu mahkemede"

Duruşma salonundaki atmosferi de anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Çok duygusal anlar yaşandı. Belediye bürokratları, belediye başkanları ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu salona girerken çok duygulu anlar yaşandı. Tabii ki cezaevinde aileler bir görüşme yapıyor ama uzun zamandır ilk defa bir salon atmosferinin içerisinde yan yana geldiler. Kadın bürokratlar içeriye girerken özellikle kadınlar çok duygulandılar ve çok yüksek bir alkışla kadın bürokratları karşıladılar. Orada da çok duygusal anlar yaşandı. Tabii ki insanlar çok duygulu, öfkeli ama umutlular. Geleceğe yönelik umutlarını diri tutuyorlar. Hep söylüyoruz, 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi kumpas davalarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Burada kim yargılanıyor? Bir kere burada millet iradesi yargılanıyor. Yargılanan insanlar kim? 3 kere seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 15,5 milyon oyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor. Yargılanan kim? Şu anda bugün bu salonda seçilmiş belediye başkanları ve 2019'dan beri İstanbul'a çok üstün hizmetler veren bürokratlar."

Kimi yargılıyorlar? 'Halk Süt' verilen çocuklar yargılanıyor bugün bu mahkemede. 'Anne Kart' ile ücretsiz ulaşım olanağına erişen aileler yargılanıyor bugün bu mahkemede. Kent Lokantalarında çok düşük ücretle yemek yiyen emekliler, yoksullar yargılanıyor bugün bu mahkemelerde. ve aslında 16 milyon İstanbullu yargılanıyor bugün bu mahkemede. Burada duygusal bir atmosfer var ama şu bilinsin: İnsanlar çok umutlular. İnsanlar umutlarını çok diri tutuyorlar. Heyecanla bekliyorlar süreci. Çünkü şunu biliyorlar: Er ya da geç sandık milletin önüne gelecek ve bu hukuksuzluklara bundan sonra Türkiye'de hiç kimse maruz kalmayacak. Bu yönüyle içeride duygusal bir atmosfer var ama umutlu bir atmosfer de var. İşte daha başlangıç aşamasında böyle bir seyircisiz duruşma gerçekleştirilecek meselesi zaten içerideki direncin de tam o noktası. O yüzden dedik ki biz buradan ayrılmıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 'Biz buradayız' dedi. Milletvekillerimiz ve aileler burada, 'asla ayrılmıyoruz' dedi."

"Bu manzara Türkiye'ye yakışıyor mu?"

Milyonlarca yurttaşın davadaki gelişmeleri evlerinden takip ettiğini söyleyen Çelik, duruşmanın TRT'den yayınlanması gerektiğini tekrarlayarak, şunları kaydetti:

"Onun için en baştan itibaren diyorduk ki yargılamalar TRT'den canlı yayımlansın, basın görevlileri rahat rahat yorumlarını yapsınlar, haber versinler. Bu yargılamalar tutuksuz yapılsın. Ne gerek vardı şimdi buna? Aşağıdan duruşma salonunun nezarethanesinden 15,5 milyon oyla belirlenmiş, 25 milyon imza ile desteklenmiş Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Belediye başkanları çıkıyor. 300 binlik, 500 binlik belediyelerin belediye başkanları. 2019'dan beri onurlu bir biçimde İstanbul'a hizmet eden bürokratlar çıkıyordu. Bu manzara Türkiye'ye yakışıyor mu? Bu Türkiye'nin demokrasisine yakışıyor mu? Niye darbe diyoruz buna? 19 Mart'ta bir darbenin olduğunu niçin söylüyoruz? Birincisi şu: Belediye başkanları tutuklanarak millet iradesine darbe vuruluyor. Vatandaşın seçtiği belediye başkanı şu anda cezaevinde. İkincisi, bir sonraki cumhurbaşkanına 15,5 milyon insanın gidip oy kullandığı, adaylaştırdığı cumhurbaşkanının adayı şu anda tutsak ediliyor. Bu yönüyle bunu söylüyoruz."