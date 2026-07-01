İBB Davası Mahkeme İsmi Değişti - Son Dakika
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İBB Davası Mahkeme İsmi Değişti

01.07.2026 20:21
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında ismini İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak değiştirdi.

(İSTANBUL) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararına göre İBB Davasında yargılamayı yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti. Mahkemenin 1. ve 2. heyeti, bundan sonra  İBB dosyası dahil elindeki davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bakmaya devam edecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 30 Haziran 2026 tarihli kararına göre, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen İBB Davasında yargılamayı yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti. Mahkemenin 1. ve 2. heyeti, bundan sonra  İBB dosyası dahil elindeki davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bakmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası Mahkeme İsmi Değişti - Son Dakika

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