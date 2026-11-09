İBB Davası'nda 106. günde tanık dinlendi, bazı sanıkların tahliye talepleri alındı - Son Dakika
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İBB Davası'nda 106. günde tanık dinlendi, bazı sanıkların tahliye talepleri alındı

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İBB Davası\'nda 106. günde tanık dinlendi, bazı sanıkların tahliye talepleri alındı
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İBB Davası'nın üçüncü duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürdürüldü. 46'sı tutuklu 436 sanıklı davada 106. gün tanıklar dinlendi, bazı sanıkların tahliye talepleri alındı; duruşma yarın devam edecek.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 106. gününde, tanıkların dinlenmesinin ardından bazı sanıkların tahliye talepleri alındı. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Duruşmaya verilen aranın ardından tanık Timur Soysal dinlendi. SEGBİS aracılığıyla dinlenen Soysal, Bomonti'de bulunan inşaatın yapı denetim firması olarak görev yaptıklarını, burada yapılacak bir projenin yaklaşık 10 milyon dolar civarında olduğunu bildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanının, "Bu 10 milyon dolar şeklindeki kısmı size Resul Emrah Şahan mı beyan etti?" sorusuna Timur Soysal, "Emrah Bey bana Bomonti Halk Pazarı projesi veya başka bir projeyi söyleyeceğim onlara diye beyan etti" dedi. Başkanın, "Rakam telaffuz etti mi o görüşmede?" sorusuna karşılık Timur Soysal, "Hayır bana bir rakam telaffuz etmedi. Ben projenin maliyetini bildiğim için Yusuf Bey'e bana 'Bu projenin büyüklüğü nedir biliyor musun?' diye sorduğunda ben de bildiğim kadarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir proje diye bilgi verdim" yanıtını verdi.

Başkanın, "Daha önce verdiğiniz soruşturma aşamasındaki ifadenizde şu şekilde yazıyor, 'Resul Emrah Şahan'a başka bir konuyla ilgili gittiğimde bana Bomonti'de bir pazar alanı projesi yaptıklarını, bu projenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon dolar civarında olduğunu söyledi' diye devam ediyor. Burada şimdi buradaki anlatımınızda 10 milyon dolar olduğunu söyledi şeklinde anlatmışsınız" demesi üzerine tanık Soysal, "Hayır, aslında aynı şeyi söylüyorum" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN TANIĞA: "AYNI ŞEYİ SÖYLEMİYORSUNUZ"

Mahkeme Başkanı, "Aynı şeyi söylemiyorsunuz. Orada rakam ifade etmedi mi diye soruyorum size. Buradaki beyanınızda 10 milyon dolar olduğunu söyledi diyorsunuz. Şimdiki ifadenizde diyorsunuz ki rakam telaffuz etmedi, pazar projesi olduğunu söyledi" şeklindeki sözleri üzerine Soysal, yanlış ifade ettiğini belirterek, "Emrah Bey bana 'Bomonti'de bir Halk Pazarı projesi yapıyoruz, yaklaşık 10 milyon dolar maliyeti var' şeklinde beyanda bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan'ın avukatlarının soruları üzerine tanık Timur Soysal, "Bir yanlış anlaşılma olduysa da düzeltsin lütfen. Ben sayın başkanımız ilk sorduğunda da aynı şeyi anlatmaya çalıştım, ifademde de aynı şeyi anlatmaya çalıştım. Ben o rakamı Emrah Bey ile daha önceden yaptığımız görüşmede Emrah Bey telaffuz ettiği için A blokla ilgili de Bomonti halk pazarı projesini bana söyleyince ben Yusuf Bey'e konuyu ilettiğimde Yusuf Bey'in sorusu üzerine söyledim ama bu benim tahminim veya yaklaşımımın değil projenin maliyetini Emrah Bey'in daha önceden bana söylemiş olmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI

Tanık beyanlarının ardından, sanıkların tahliye talepleri alındı.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in tutuklu ağabeyi Zafer Keleş tahliye talebini dile getirdi. 20 Mayıs 2025 tarihinden beri tutuklu olduğunu belirten Keleş, "Ne var ki hiçbir kanıt, hiçbir beyan, hakkımda başka hiçbir şey yokken, Ertan Yıldız denen şahsın tek bir cümlesiyle tutuklandım" dedi.

İsnat edilen eylemler arasına kendisinin adının nasıl konulduğunu bilmediğini, belediye çalışanı olmadığını söyleyen Zafer Keleş, "Senenin altı-yedi ayını Trabzon'da, köyde, annemin yanında geçiririm. Onlara bakmakla yükümlü olan birisiyim. Emekli bir adamım, 2010 yılında emekli oldum. Kardeşim Fatih Keleş'e arada sırada fabrika işlerinde yardımcı olduğum olmuştur. Hakkımda bir beyan verdi Ertan Yıldız. Okuduğum ilk ifadesinde, 'Bakırköy'den Florya'ya para getirdiğimi görüyormuş'. 'Gördüm işte, şahit oldum' diye bir laf kullanmış. Burada Sayın Savcı da sordu, 'Çantayla dolaşırdı...' Çanta taşımak... 30 yıl çanta taşıdım, bu beyanla tutuklanıyorum" diye konuştu.

Buradaki insanların rahatsızlıkları, hastalıkları bulunduğunu, ailelerin perişan olduğunu belirten Zafer Keleş, "Yoksa ben 66 yaşındayım. Yattık, tamam eyvallah yani. Ben eğer bir iki kişiyi kurtaracaksa burada bir sene daha yatacaksam yine yatayım. Ama bu bir şey değil yani, hastalıklarla boğuşuyoruz. Uyku apnesi var; gece ne uyumak ne bir şey, sabaha kadar. KOAH hastalığımız var, zor nefes alıyoruz. 40 tane hastalık var, masamın üstünde var 60 tane ilaç. Bir suç olacak ki yani yatmanın da bir bedeli olacak yani. Ne için yatıyoruz burada onu da bilmiş değiliz. Tahliyemi talep ediyorum" beyanında bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: ANKA
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