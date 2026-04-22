İbb Davası'nda 26. Gün... Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Mesajını, Nazım Hikmet'in 11 Yaşında Kaleme Aldığı "Feryad-I Vatan" Şiiriyle Verdi

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 26. gününde verilen ilk arada Ekrem İmamoğlu, tutuklu koruması Çağlar Türkmen'in oğlu Ediz üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan mesajını, Nazım Hikmet'in 11 yaşında kaleme aldığı "Feryad-ı Vatan" şiirine atıfla veren İmamoğlu, "Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, hayal kurarak koşmalarının önüne geçen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 26. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya verilen arada, tutuklu koruması Çağlar Türkmen'in oğlu Ediz üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şunları söyledi:

"Çocuğumuz burada ve o çocuğumuz, bugün aslında anlamlı bir günde burada. Yarın 23 Nisan. Aslında arkadaşlarımla paylaşmıştım ama ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri bambaşka. Ancak çocukların bir feryadı var. Çocuklar üzgün, çocuklar feryat ediyor, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller, özgür değiller. Geleceğe en çok onlar, hissederek ve şüphe duyarak bakıyorlar. Bakın, az önce bir not verdim. 11 yaşında, 1913'te Nazım Hikmet ne demiş, biliyor musunuz?"

Pek bilinmeyen bir şiiri, Feryad-ı Vatan:

Sisli bir sabahtı henüz,

Etrafı bürümüş bir duman.

Uzaktan geldi bir ses: Ah aman, aman…

Sen bu feryad-ı vatanı dinle, işit,

Dinle de vicdanına öyle hükmet,

Vatanın parçalanmış baharı,

Bekliyor senden ümit."

"Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Nazım Hizmet'in bu dizeleri, 11 yaşında Balkan Savaşları'ndan hemen sonra söylediğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her şey darmadağın; insanlar kopmuş, üzgün, başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, hayal kurarak koşmalarının önüne geçen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet bunun için kuruldu. Ben, öksüz ve yetim çocuklarla ilkokulu okudum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kimsesiz çocuklarıyla aynı sıralarda hayata başladım. Beş yıl birlikte okuduk. Hala o sıralarda edindiğim terbiyeyle yaşıyorum. Allah beni o terbiyeden ayırmasın. Herkes için eşit bakan Cumhuriyet'i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri şu an burasıdır. Burası sıradan bir mahkeme değildir. Çocuklarımızın geleceği için verilen mücadelenin mahkemesidir. Bu nedenle burayı ve buradaki mücadeleyi takip edin. İşte Ediz, bugün bu yüzden burada. Babasının hasretiyle burada. O çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."