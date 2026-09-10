İBB Davası\'nda 79. gün... Milletvekili Suat Özçağdaş, duruşma salonundan çıkarıldı: “Ailelere olan sevgim ve saygım nedeniyle salondan çıkıyorum”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nı takip eden YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan, 2 Temmuz'da duruşma salonundan çıkarılmasının ardından hakkında CMK'nin 203'üncü maddesinin uygulandığı belirtilerek salonda bulunamayacağı bildirildi. Kararın kendisine yazılı gösterilmesini isteyen Özçağdaş, uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade etti. Mübaşirin, hakkında CMK'nın 203. maddesi uygulanan isimler salondan çıkmadan duruşmanın başlamayacağını belirtmesi üzerine Özçağdaş, "Ailelere olan sevgim ve saygım nedeniyle salondan çıkıyorum" diyerek salondan ayrıldı.

İBB Davası'na 79'uncu gününde devam ediliyor. Duruşmayı takip için gelen YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'a salonda bulunmasının yasak olduğu belirtildi. Özçağdaş, yasağa ilişkin kararın kendisine yazılı olarak gösterilmesini istedi. Özçağdaş, "Bana yazılı karar getirsin. Buraya geldim, bir dava izlemek istiyorum" dedi.

Jandarma görevlisinin, "Israrcı olursanız başkan duruşmayı başlatmayabilir" demesi üzerine Özçağdaş, kararın hukuki dayanağını sordu.

ÖZÇAĞDAŞ: "BURASI ONUN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Özçağdaş, 2 Temmuz'da yaşanan ve salondan çıkarılmasıyla sonuçlanan tartışmayı hatırlatarak şunları söyledi:

"Ben yanlış bir şey yapmadım. Bana yazılı olarak getirsin. Hangi hakla bana bir sene boyunca davalara giremez diyebilir? Hangi kanun maddesiyle yasak koyduğunu anlatacak? Ben buradan çıkmam. Bu hukuksuz bir uygulama. Çok kıymetli mübaşir var. Salonu hakim karar vermeden boşalttı. Bunu nasıl yapabilir? Ben de buna itiraz ettim. O gün tansiyon yükseldi, çıktık. Ben İBB davasında mı yasaklı oldum, o zamandan beri? Burası onun çiftliği değil."

Jandarma görevlisi, yasağın "CMK 203'e göre" uygulandığını ve mevcut talimatın bu yönde olduğunu söyledi. Görevlinin, "Yazılı kağıt getirirsek çıkacak mısınız?" sorusuna Özçağdaş, "Evet" yanıtını verdi.

MÜBAŞİR: "HAKKINDA 203 UYGULANAN İSİMLER ÇIKMADAN DURUŞMA BAŞLAMAYACAK"

Duruşma öncesinde mübaşir, hakkında CMK'nin 203'üncü maddesi uygulanan isimler salondan çıkmadan duruşmanın başlamayacağını duyurdu.

Bunun üzerine Özçağdaş, sanık ailelerinin duruşmayı daha fazla beklememesi için salondan çıkacağını açıkladı. Özçağdaş salondan ayrılırken izleyiciler tarafından alkışlandı.

"AİLELERE OLAN SEVGİM VE SAYGIM NEDENİYLE SALONDAN ÇIKIYORUM"

Özçağdaş, salondan ayrılmadan önce şunları söyledi:

"Burada yaşadığımız şey tam bir hukuksuzluk. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, mübaşirin yetkisi olmadığı halde aileleri salondan çıkarmak istemesi üzerine tepki göstermem ve mahkeme başkanının bana da hakaret ederek 'Onu da çıkarın' demesiydi. CMK 203 uygulanırsa o karar sadece o günü bağlar. Bir milletvekili bir davadan yasaklanıyorsa, ki yasaklanamaz, bu davadan hiçbir hukuk çıkmaz. Neden çıktığımı da söyleyeyim; ailelere olan sevgim ve saygım nedeniyle salondan çıkıyorum."

"AKIN GÜRLEK'TEN BİR ŞEY BEKLEMİYORUM"

Salondan çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Özçağdaş, şunları söyledi:

"Biraz önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarını yeniden izlemek için geldiğimde mahkeme başkanının CMK 203 uygulaması nedeniyle salona giremeyeceğim, davaları izleyemeyeceğim söylendi. Hatırlayacaksınız, 2 Temmuz tarihinde duruşma sırasında bir tartışma çıkmıştı ve mübaşir hiçbir yetkisi olmadığı halde ailelerin salonu boşaltılması talimatını vermiş jandarmaya. Ben de bunun üzerine mahkeme başkanına, 'Sayın Başkan, mübaşirin salonu boşaltma yetkisi yok, siz böyle bir karar vermediniz' diye seslendim. Duymayınca bir daha seslendim.

Bunun üzerine mahkeme başkanının hakaret ederek benim de çıkmama yönelik kararı oldu. Ben kendisini HSK'da şikayet ettim, hakaret davası da açtım. O günden bugüne kadar da burada önemli olan ailelerin hızlı bir yargılama beklentisi nedeniyle duruşmalara da gelmedim.

17 Ağustos'ta başladı duruşmalar. Bugün itibarıyla 23 gün geçti, hiçbirisine de gelmedim. Üstelik ben Aile Dayanışma Ağı çalışmalarını yürütmekten sorumlu olmama rağmen. Bugün geldim, içeri girdim ve tekrar bana salonu terk etmem söylendi.

Bunun pratikteki karşılığı şudur: İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarını izlemem mahkeme başkanı tarafından yasaklanmış durumdadır. Ben normal şartlarda buradan çıkmam. Ama aylardır, 18 aydır ailelerini bekleyen, sevdiklerini bekleyen insanlar var burada. Mahkeme başkanı onları da tehdit etti, 'Dışarı çıkmazsa bugün duruşmayı gerçekleştirmem' diye.

Mahkeme başkanından bir adalet beklediğimden değil ama süreci engelleyenin biz olmamamız için salondan ayrılmış bulunuyorum.

Buradan Adalet Bakanına seslenmiyorum. Çünkü yıllardır kendisiyle çalışan bu mahkeme başkanıyla beraber buranın aynı zamanda teknik direktörü olduğunu biliyorum. Akın Gürlek'ten hiçbir şey beklemiyorum. Mahkeme başkanından hiçbir şey beklemiyorum.

Onların ikisine sesleniyorum: Bu yaptıkları bütün hukuksuzlukların hesabını iktidar değiştiğinde kendileri hukuk önünde hesabını veriyor olacaklar.

Buradan Cumhurbaşkanına da seslenmiyorum. Çünkü onu buraya savcı yapan da o, onu aynı zamanda tekrar Adalet Bakanı yapan da o.

Buradan Türkiye'ye, bütün kamuoyuna sesleniyorum; Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kanunlara göre bir davayı izleyen olarak girmeleri engellenemez. Bugün itibarıyla yaşanan budur. Ailelerin yararı adına şu an itibarıyla bu duruşmaya girmeyeceğim, bilgilerinize sunarım."

Duruşma, saat 12: 00'de başladı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.