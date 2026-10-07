İBB Davası'nda Erhan Karaal mali kontrol görevini yaptığını söyleyip beraat istedi - Son Dakika
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İBB Davası'nda Erhan Karaal mali kontrol görevini yaptığını söyleyip beraat istedi

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İBB Davası\'nda Erhan Karaal mali kontrol görevini yaptığını söyleyip beraat istedi
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İBB Davası'nın 94. gününde savunma yapan Erhan Karaal, 17 Haziran'da kaçırılıp kurtarılan İBB Kültür AŞ yöneticisi olarak mali kontrol görevini yaptığını söyleyip beraat istedi. Karaal, ihalelerde yetkisi olmadığını ve hiçbir çıkar sağlamadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 94. gününde, 17 Haziran'da kaçırılan ve emniyetin operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal savunma yaptı. Karaal, "Maddi, manevi hiçbir çıkar sağlamadığım ortadadır. Tertemiz mesleki geçmişimle sadece kanunun bana verdiği rutin mali kontrol görevimi yerine getirdim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden 17 Haziran'da kaçırılan ve emniyetin operasyonuyla kurtarılan, tutuksuz sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal savunma yaptı.

İhaleye giren veya şirketle iş yapan hiç kimseyi ihale öncesi tanımadığını belirten Karaal, şunları söyledi:

"Sözleşme öncesi süreçte bu kişileri tanımam fiilen imkansızdır. Şirkette yapılacak ihale, alım yöntemi ya da gelir getirici işlemlerin hangi yöntemle yapılacağı, komisyon üyelerinin ve firmaların belirlenmesi, davet edilmesi, sözleşme imzalanması veya sözleşme sonrası işin ifası süreçlerinde hiçbir yetkim ve sorumluluğum bulunmadığı gibi iddianamede mali üyenin görevini eksik, kusurlu veya hatalı yaptığına dair tek bir delil veya suçlama dahi yoktur. Kök ifadeler incelendiğinde şahsımla ilgili hiçbir suçlama geçmediği açıkça görülecektir. Bu işlemlerden dolayı şahsıma veya bir yakınıma maddi, manevi hiçbir çıkar sağlamadığım da ortadadır.

Tertemiz mesleki geçmişimle sadece kanunun bana verdiği rutin mali kontrol görevimi yerine getirdim. Tamamen görev tanımımın çerçevesinde hareket ettim. 25 yıllık kariyerim boyunca benimsediğim bu dürüst çizgiyi ve sicilimi ailem, mesai arkadaşlarım, yakın çevrem, geçmişte ve halen birlikte çalıştığım yöneticilerim ile görev yaptığım kurumlardan da teyit etmek mümkündür. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Bu haksız ve asılsız istinatların, ailem ve çevremde yarattığı onur kırıcı gölgeyi bertaraf etmek ve 25 yıllık meslek onurumu korumak adına tüm eylemlerden ayrı ayrı beraatime karar verilmesini talep ederim."

ONGUN'DAN KARAAL'A SORU

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Erhan Karaal'a soru sormak için söz aldı. Ongun'un, "7 yıldır Kültür A.Ş'de mali işlerin başında olduğunuzu söylediniz. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hiç tanıştık mı?" sorusuna Karaal, "İlk defa şu anda sizinle konuşuyorum" yanıtını verdi. Murta Ongun'un, "Size bugüne kadar herhangi bir firma ya da kişi için bir ödeme konusunda baskım, zorlamam oldu mu" sorusuna da Karaal, "Hayır, olmadı. Zaten şu an ilk defa şurada konuşuyoruz" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Karaal'ın savunmasının tamamlanmasının ardından Medya A.Ş. çalışanı tutuksuz sanık Büşra Türkay savunma yaptı. Medya A.Ş'de çalışırken video yapım süreçlerinin fikir aşamasına dahil olduğunu, ödeme süreçleriyle ilgili bilgisinin bulunmadığını belirten Büşra Türkay, gözyaşları içinde yaptığı savunmasında, şöyle konuştu:

"Patronumdan aldığım talimat dışında farklı bir şey yapmadım, kendimce bir şey yapmadım hiçbir zaman. Şu anda yaklaşık bir 10 aydır çağrı merkezinde çalışıyorum. 4 ay kadar işsiz kaldım. Bu dönemde de maddi olarak kendimi devam ettirebilmek adına farklı hususlarda çalıştım. Şu an da 1,5 yıla yakındır maddi olarak biraz kötü durumdayım. Maaş haczim bulunuyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir haksız kazanç, maddi çıkar, kişisel kazancım olmadı. Hayatımda sadece alın terimle aldığım maaş dışında bir şey almadım, bilmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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