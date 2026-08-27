İBB Davası’nda 71. gün... İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın: “Balya balya dolar çıktı diyenlere hakkımı helal etmiyorum”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 71. gününde salonda başka tutuksuz sanık hazır bulunmaması nedeniyle tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruması tutuklu sanık Mustafa Akın, yayla evinde yapılan aramada "balya balya dolar" çıktığına ilişkin haberleri anımsatarak, "Hakkımı helal etmiyorum onlara da. Gün gelir sizin huzurunuzda hukuki olarak mücadelemizi veririz" dedi. Başka tutuklu sanığın söz almaması üzerine dava 31 Ağustos Pazartesi'ye ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıkların dinlendiiği ikinci duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam edildi.

Duruşmada bugün sanıklardan Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, İmamoğlu İnşaat çalışanı Burcu Beyazoğlu ve eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol savunmalarını yaptı.

Mahkeme Başkanı, salonda başka tutuksuz sanık olmadığı için tutuklu sanıkların tahliye taleplerini almaya başladı. Mahkeme Başkanı, tahliye taleplerini haftaya perşembe gününe kadar bitirerek perşembe günü tutukluluk incelemesi yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Sanıklardan ilk olarak İmamoğlu'nun yakın koruması olan ve tutuklu yargılanan Mustafa Akın'a söz verildi.

"MİT YA DA EMNİYET, İMAMOĞLU'NU DİNLEMEK İSTEYİP DE DİNLEYEMEDİĞİNE DAİR BİR BELGE SUNDU MU?"

Akın, iddianamede "Eylem 15" kapsamında kendisine yöneltilen "haberleşmenin engellenmesi" suçlamasına ilişkin, otel müdürü ile Çebi'nin böyle bir durum yaşanmadığını söylediğini belirtti.

Akın, "Bu dosyada Emniyet İstihbarat ya da daha ileri gidelim, Milli İstihbarat Teşkilatımızın teknik ve fiziki takip kararına binaen Sayın Ekrem Başkanımı dinlemek isteyip de dinleyemediğini tespit eden bilgi ve belge var mı? Biz bunları dosyada göremedik" dedi.

İmamoğlu'nun koruma ekibinde her gün görev yapan polislerin bulunduğunu anlatan Akın, herhangi bir olağan dışı durum yaşanması halinde bu polislerin durumu üstlerine bildirmek zorunda olduklarını söyledi. Akın, "Polislerden böyle bir rapor var mı? Ben göremedim" ifadelerini kullandı.

"HANGİ HABERLEŞME ENGELLENDİ?"

Akın, suçlamanın hangi somut olaya dayandırıldığının açıklanmadığını savunarak şöyle konuştu:

"Hangi haberleşme engellendi Sayın Başkan? Dinledik. Burada gelip huzurunuzda ifadelerini, savunmalarını yapanları dinledik. Hangi haberleşme engellendi? Ne yazık ki dosyada buna ilişkin bir iddia dahi yok."

Akın, otel müdürü Sinan Udel ile otel sahibi Adnan Çebi'nin de otelde böyle bir durum yaşanmadığını söylediğini belirterek, GSM operatörlerinden bu yönde teknik rapor veya şikayet bulunmadığını ifade etti.

"BALYA BALYA DOLAR ÇIKTI DİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Akın, yayla evinde yapılan aramaya ilişkin basında çıkan haberleri de eleştirdi. "Kendisini haberci ya da gazeteci olarak tanımlayan bazı kişilerin" evinden "balya balya dolar" çıktığını öne sürdüğünü söyleyen Akın, bunun kendisinin ve ailesinin onurunu kırdığını belirtti.

Akın, "Hakkımı helal etmiyorum onlara da. Gün gelir sizin huzurunuzda hukuki olarak mücadelemizi veririz" dedi.

Yayla evinin "villa" olarak nitelendirildiğini de söyleyen Akın, evin 49 metrekare olduğunu belirterek, aramada bulunan ve el konulan "48 adet mermi, 4 vida, kamera hard diski ve iPad"in kendisine iadesini istedi. Akın, sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA, PAZARTESİ DEVAM EDECEK

Akın'ın avukatlarının beyanlarının da alınmasının ardından başka tutuklu sanığın söz almaması nedeniyle dava 31 Ağustos Pazartesi'ye ertelendi.