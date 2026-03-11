İbb Davası'nda Üçüncü Gün… Veli Ağbaba: "Ekrem İmamoğlu'na Savunmayı Lütuf Gibi Sayan Anlayışın Adalet Bakanlığı Koltuğunda Oturması Acı Verici"

HABER: Mehmet Oflaz/ KAMERA: Gurbetelli Yalçın

(İSTANBUL) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır" sözlerine ilişkin, "Çok büyük bir lütufmuş gibi sunuyor, sağ olsun. Sen adamı bir yıldan beri haksızca, hukuksuzca içeride tutuyorsun. Bir belediye başkanının yargılanma koşulları, esasları bellidir. Aynı suçtan Recep Tayyip Erdoğan suçlanmış, bir gün cezaevine girmemiş. Ekrem İmamoğlu'na savunmayı lütuf gibi sayan anlayışın Adalet Bakanlığı koltuğunda oturması acı verici" dedi.

Ağbaba, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşmasının öncesinde Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB Davası'nın TRT'den canlı yayımlanmasına yönelik çağrısını samimi bulmadığını belirterek, "Manipülasyon yapmaya çalışıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda CHP'nin bir teklifi vardı, duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın diye. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bugünden itibaren CHP bir kanun teklifi daha verecek. Hemen önümüzdeki hafta bunu gündeme getirecek. Hodri Meydan diyoruz. Kim suçlu, kim suçsuz, kim hırsız, kim hırsız değil hepsi ortaya konsun. Bu dava siyasi mi değil mi bütün Türkiye görsün. Hodri meydan" dedi.

"FETÖ'den daha hukuksuz bir dönemle karşı karşıyayız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AK Parti Grup Toplantısı'ndan önce İBB Davası'nın duruşmasına yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin de Ağbaba, şunları söyledi:

"Tabii ki hukukun olmadığı yerde maalesef insanların seslerinin kısıldığı yerde haklarını aramak için insanlar sesini yükseltiyor. Bu mahkemenin adil olmadığını, siyasi olduğunu bütün Türkiye biliyor. Bu iddianamenin başlangıcında ahtapotun kolları yazıyor. Ahtapotun kollarını ilk kim söyledi? Recep Tayyip Erdoğan söyledi, AK Parti'nin Genel Başkanı. Dolayısıyla bu bir siyasi davadır. Ama siz insanların konuşma haklarını kısıtlarsanız, insanlar hakkında ahlaksızca yapılan suçlamaları yandaş kanallarda yayınlarsanız insanlar da kendilerini aklamar, savunur. Bu dava siyasi bir davadır, tüm Türkiye biliyor. Siyasi bir dava, 4 bin sayfalık davadan CHP'yi kapatma kararı çıkar mıydı? 'Özgür Özel gelecek' afişi suç sayılır mıydı? Ekrem İmamoğlu'nun Divan Başkanlığı iddianameye girer miydi? Özgür Özel'in CHP Genel Başkan adaylığı suçmuş gibi iddianameye girer miydi? Bu tam bir siyasi bir davadır. Ben burada belki 100'üncü duruşmayı izliyorum. FETÖ davalarını izledim FETÖ'den kötü bir kopya almışlar. FETÖ'den daha hukuksuz bir dönemle karşı karşıyayız ve mahkeme koşulları açısından da bir şey söylemek istiyorum. Eskiden milletvekilleri izleyiciler, aileler hiç olmazsa sesle sanıklarla temas kurabilirlerdi. Şu anda tamamen izole bir salonla karşı karşıyayız. Ben Balyoz Davası'nı da izledim, Ergenekon Davası'nı da izledim, gidip sarılıyorduk, ellerini sıkıyorduk, sohbet edebiliyorduk. Şimdi merhaba demek bile mümkün değil. Hem milletvekilleriyle hem de aileleriyle sanıkların iletişimi, hatta göz teması bile yok."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır" sözlerine ilişkin Ağbaba, "Çok büyük bir lütufmuş gibi sunuyor, sağ olsun. Bir savunma yapmak bile bir lütuf. Sen adamı bir yıldan beri haksızca, hukuksuzca içeride tutuyorsun. Bir belediye başkanı yargılanma koşulları, esasları bellidir. Aynı suçu Recep Tayyip Erdoğan suçlanmış, bir gün cezaevine girmemiş. Ekrem İmamoğlu'na savunmayı bir lütuf gibi sayan anlayışın Adalet Bakanlığı koltuğunda oturması acı verici" ifadelerini kullandı.