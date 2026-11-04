İBB Davası'nın 104. gününde gizli tanıklar iddialarını duyuma dayandırdı - Son Dakika
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İBB Davası'nın 104. gününde gizli tanıklar iddialarını duyuma dayandırdı

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İBB Davası\'nın 104. gününde gizli tanıklar iddialarını duyuma dayandırdı
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İBB Davası'nın 104. gününde dinlenen gizli tanık "Gürgen", para alışverişi iddialarına dair doğrudan tanıklığı olmadığını ve belge sunmadığını söyledi. Ardından dinlenen gizli tanık "Zeytin" de iddialarının kaynağını duyum ve tahminlere dayandırdı; duruşmaya ara verildi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB  Davası'nın 104. gününde beyanda bulunan gizli tanık "Gürgen", ifadesinin büyük bölümünün duyumlara dayandığını söyledi. Mahkeme Başkanının, para alışverişi iddialarına ilişkin sorularını, "Gördüğüm yok ama konuşulanlar hep öyleydi" diye yanıtlayan Gürgen, iddialarına ilişkin herhangi bir belge sunmadığını belirtti, "ayrıntılı para trafiği" bilgilerine nasıl ulaştığı sorusuna ise "Bir yerden vakıf oldum" yanıtını verdi. Gizli tanık "Zeytin" ise bazı iddialarının kaynağını, "Duydum", "Tahmin ettim, arada bağ kurdum" sözleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 104. gününde, dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

Duruşmada, "Ağaç AŞ üzerinden para alındığı, rüşvet karşılığı 9 araç temin edildiği" şeklinde verdiği ifadeler iddianamede yer alan gizli tanık "Gürgen" dinlendi.

"ANIMSAYABİLDİĞİM KADARIYLA..."

Ses ve görüntüsü değiştirilen gizli tanık "Gürgen", SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 16 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadeye ilişkin soruları yanıtlayan "Gürgen", beyanlarının tamamına hakim olamayabileceğini belirterek, "Başkanım, anımsayabildiğim kadarıyla, aradan zaman geçti" dedi.

"Gürgen", İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın, 2019'da göreve geldiğini, 2022'ye kadar sürecin normal işlediğini, sonrasında ise birtakım taleplerin gündeme geldiğini ileri sürdü. Bu taleplerin, Sukas'ın eşinin 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmasıyla ön plana çıktığını iddia eden Gürgen, ifadesinde sözünü ettiği "sistem" ve "kişiler"le ilgili, "Bunların tamamı da zaten bu konularda bilgi vermişlerdir, itiraf etmişlerdir, doğru olduğunu kendileri de belirtmişlerdir" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM YOK AMA KONUŞULANLAR HEP ÖYLEYDİ"

Mahkeme Başkanı, gizli tanık "Gürgen"e, Ümit Polat ve Murat Or başta olmak üzere ifadesinde adı geçen kişilere ilişkin anlatımlarını sordu. Ümit Polat'ın satın alma müdürü olduğunu belirten "Gürgen", Polat'ın firmaları ve sektörü tanıması nedeniyle Ali Sukas'la birlikte süreci yönettiğini öne sürdü, söz konusu sürecin, talep edilen miktarlar ve işlerin hangi firmalara verileceğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanının, "para alışverişlerine bizzat tanık olup olmadığını" sorması üzerine "Gürgen", "Gördüğüm yok ama konuşulanlar hep öyleydi Başkanım" yanıtını verdi.

"DOĞRUDAN TANIKLIĞIN VAR MI" SORUSUNA "YOK" YANITI

"Gürgen", Mahkeme Başkanı'nın, Murat Or ile Ümit Polat arasında gerçekleştiği ileri sürülen para alışverişine ilişkin doğrudan tanıklığı bulunup bulunmadığını sorması üzerine de "Hayır, yok" dedi.

Mahkeme Başkanının, ifadesinde, itirafçı sanık Ertan Yıldız'la ilgili aktardığı para alışverişi iddiasını da sorduğu gizli tanık "Gürgen", Ali Sukas'ın genel müdürünün şoförü olduğunu belirttiği Ahmet isimli kişinin, Bakırköy'e gittiğinde Ertan Yıldız'ın şoförüyle görüşeceğini ve yanında bir poşet çanta götürdüğünü anlattığını ileri sürdü. Söz konusu kişinin bu durumu sitemkar bir şekilde dile getirdiğini belirten Gürgen, "Ama bu benim olduğum ortamda değil" dedi.

Mahkeme Başkanının, şoförün Ertan Yıldız'la ilgili ne anlattığını yeniden sorması üzerine Gürgen, olayın üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini ve ayrıntıları hatırlayamadığını söyledi.

SUKAS'TAN GÜRGEN'E: "VAKIF DEĞİLSİN AMA KONUŞUYORSUN, 17 AYDIR TUTUKLUYUM BEN"

Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, "Gürgen"in, "yerli torf ihalesini alan firmanın torf yerine yanmış hayvan gübresi getirdiği" yönündeki iddiasını sordu. Bunun mümkün olup olmadığını soran Sukas'a, "Gürgen", "Mümkün olabilir, evet" yanıtını verdi.

Sukas, Ağaç A.Ş.'ye getirilen ürünlerin fiziki kontrollerinin yapıldığını ve laboratuvarda analiz edildiğini belirterek, "Yani bir torfla yanmış hayvan gübresi aynı ürün müdür? Aynı sonuçları verir mi analiz edildiğinde?" diye sordu. Gürgen, "O detaylara çok vakıf değilim" dedi. Ali Sukas ise "Vakıf değilsin ama konuşuyorsun, 17 aydır tutukluyum ben" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı araya girerek, "Sorun varsa sorunu ilet. Biz sana tanığı fırçala diye mikrofon vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELGE SUNMADIM"

İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Gürgen"e neden gizli tanık olmayı tercih ettiğini sordu. "Gürgen", gizli tanık olmayı kendisinin istediğini, herhangi bir baskı veya tehdit altında olmadığını söyledi, kimliğinin gizli tutulmasını neden istediği sorusuna ise "Cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi.

Ali Sukas'ın avukatı Kaptan Yılmaz da "Gürgen"in iddialarına ilişkin savcılığa herhangi bir kayıt, belge veya somut bilgi sunup sunmadığını sordu. "Gürgen", belge sunmadığını söyledi, Yılmaz'ın, Ali Sukas'ın kendisinden herhangi bir menfaat talebinde bulunup bulunmadığı sorusunu ise "Şu an hatırlamıyorum" şeklinde yanıtladı.

"HERKESİN BEYAN ETTİĞİ ŞEYLER"

Gizli tanık olma nedenini açıklaması için yeniden soru yöneltilen "Gürgen", "Hukuksuz işlemler için" dedi. "Gürgen", "Hangi hukuksuz işlemleri kastettiği sorulunca da "Herkesin beyan ettiği gibi şeyler" ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanının, iddialarından hangilerine "bizzat tanık" olduğunu sorduğu Gürgen, ifadesinde yer alan diğer iddialarının "duyumlara ve piyasada konuşulanlara dayandığını" kaydetti.

"BİR YERDEN VAKIF OLDUM"

Avukat Kaptan Yılmaz, "Gürgen"in ifadesinde, Mengiroğlu firmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve para trafiğine ilişkin rakamlar bulunduğunu belirterek, bunlara nasıl ulaştığını sordu. Gürgen, soruyu yanıtlayacak durumda olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanının da "Bu rakamlara nereden vakıf oldun?" sorusunu yönelttiği Gürgen, soruyu tekrar ettirdi, ardından "Bir yerden vakıf oldum Başkanım" yanıtını verdi.

GİZLİ TANIK "ZEYTİN": "DOĞRUDAN ŞAHİT OLMADIM"

"Gürgen"in ardından gizli tanık "Zeytin"in beyanlarına geçildi. "Zeytin" de ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. Mahkeme Başkanı, "Zeytin"e, ifadesinde anlattığı kişileri tanıyıp tanımadığını ve iddialarına doğrudan tanık olup olmadığını sordu.

"Zeytin", söz konusu kişileri tanımadığını, bilgilerinin piyasada konuşulanlara dayandığını söyledi. Doğrudan şahit olduğu bir olay bulunup bulunmadığı sorusuna ise "Yok, görmedim. Doğrudan şahit olmadım" yanıtını veren "Zeytin", bazı iddialarının kaynağını, "Duydum", "Tahmin ettim, arada bağ kurdum" sözleriyle açıkladı.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: ANKA
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