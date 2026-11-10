İBB Davası\'nın 107\'nci gününde tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 107'inci gününde, tutuklu sanıklar; eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, Bulut Aydöner, Hüsnü Yüksel Tunar'ın avukatı Elif Hilal Çopur, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatı Akçay Taşçı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatı Ali Kemal Yıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, Zafer Keleş'in avukatı Yağmur Kavak, Ali Sukas'ın avukatı Kaptan Yılmaz, Kiptaş Müdürü Ali Kurt, İmamoğlu'nun eski koruma Müdürü Mustafa Akın, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tahliye talebinde bulundu. Duruşma, yarın devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam edildi.

Davanın 107'inci gününde tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin beyanlar dinlendi.

Bugün, tutuklu sanıklar; eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, Bulut Aydöner, Hüsnü Yüksel Tunar'ın avukatı Elif Hilal Çopur, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatı Akçay Taşçı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatı Ali Kemal Yıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, Zafer Keleş'in avukatı Yağmur Kavak, Ali Sukas'ın avukatı Kaptan Yılmaz, Kiptaş Müdürü Ali Kurt, İmamoğlu'nun eski koruma Müdürü Mustafa Akın, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tahliye talebinde bulundu.

"TUTUKLULUK MESELESİ VERDİĞİNİZ KARARLARIN MEŞRULUĞUNU BELİRLEYECEK"

Akgün'ün avukatı Taşçı, beyanında şunları söyledi:

"Kaçma şüphesi, delil karartma şüphesini tekrar tekrar anlatmamıza gerek yok. 20 aydır müvekkil tutuklu. Bu kadar yalan ortadayken özellikle doğrudan suçlandığı, adıyla sanıyla suçlandığı eylem açısından, bu kadar yalan ortaya konmuşken müvekkilin hala tutukluluğunun devam ettirilmesi artık hukuka aykırılıkla falan açıklanamaz. Sayın Başkan, bu artık bir meşruluk tartışmasıdır. Tutukluluk meselesi, verdiğiniz kararların meşruluğunu belirleyecek turnusollerden biri olmuştur. Müvekkilin tutukluluğu bu dosyanın hukukiliği konusunda artık bir turnusoldür. Tahliyesini talep ediyorum."

"GENEL MÜDÜR OLUNCA ŞİRKETİMİ EŞİME DEVRETTİM"

Kültür AŞ Genel Müdürü Taşkın, tahliye talebinde şöyle konuştu:

"Sayın Hakim, ben işimi yaparken her zaman kanunlara ve ilkelere titizlikle uydum. Hatta genel müdür olduğumda, kendi şirketimi eşime devrettim. Genel müdürlükten ayrıldıktan sonra şirketimi geri aldım. Bu süre zarfında da kendi şirketime hiçbir zaman uğramadım. Başka bir iş yapmadım, ticaret yapmadım. İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. O yüzden mahkemenizden öncelikle tahliyemi, sonra beraatimi talep ediyorum. Ayrıca Orhan Cevahiroğlu ve Serdar Haydanlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını rica ediyorum."

Yılmaz'ın avukatı Yıldız, tahliye talebinde şunları söyledi:

"Kendisine isnat edilen eylemlerle ilgili bir kuvvetli suç şüphesi olmadığı gibi, tutukluluğunu haklı kılacak bir veri de şu ana kadar ortaya konulamamıştır. İddianamede yoktu, şu anda da yok. 'Bazı eylemlerden biz mahküm edeceğiz' derseniz de zaten yattığı süre orayı karşıladı. Kaçma şüphesini anlattık daha önce. Nereye kaçsın? Delilleri karartma... Delil mi kaldı? Ölçülülük artık söz edilemez. Bu sebeple Tuncay Yılmaz'ın tahliyesine, eğer Sayın Mahkemeniz illaki bir tedbir alalım derse de adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim."

Keleş'in avukatı Kavak ise şöyle konuştu:

"Müvekkil sağlık durumundan bahsetti; detaylıca girmeyeceğim, bunun konuşulmasından da utanıyor ama bu konuşmayı dosyada tutuklu bulunan en yaşlı sanığın avukatı olarak yaptım. Daha önce yaş sebebiyle, yerinde olarak, bir tahliye kararı vermiştiniz; bunun da göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum. İnsan Hakları Sözleşmesi 5. maddede ve Anayasa 19. maddeye uygun bir karar talep ediyorum."

KURT'TAN MAHKEME BAŞKANINA: AİLEMİN YAŞADIKLARININ VEBALİ SİZDE

KİPTAŞ Müdürü Kurt'un tahliye talebi ise şu şekilde:

"Üzülerek söylüyorum, samimi olarak; ailemin ve çocuklarımın yaşadıklarının vebali sizde. Çünkü kararı siz alıyorsunuz. İddianame ne kadar kötü olursa olsun, etkin pişmanlıkçı ne kadar sahtekar olursa olsun kararı siz veriyorsunuz.

Varsa bir beyan, bir belge; söyleyin, onu anlatmaya çalışayım. Ben sokaktaki bir adam değilim. Bakın, buradaki birçok kişi gibi... Kararı siz veriyorsunuz tabii ki ama ben 18 aydır tutukluyum!

Hakkımda tek bir beyan var. Kim? Adem Soytekin. Ne olduğu belli. Herkesle ilgili beyanını değiştirdi, herkesle ilgili evrak sundu; bir tek benimle ilgili sunmuyor.

Hakkımda olumsuz tek bir somut belge varsa lütfen söyleyin, cevap vereyim.

Sonuç olarak Sayın Hakim; yetim hakkı yemedim, kul hakkı yemedim. Yıllarca devlette görev yaptım ve devletime zarar vermedim. Devletime zarar verecek hiçbir işin içinde de olmadım.

Bakın, eski çalışmalarımdan, yaptığım görevlerden bahsettim. Bu görevlerim nedeniyle MİT'te bile kaydım vardır. Lütfen istetin ve inceleyin.

Adam öldürmedim sonuçta. Neden hala tek bir beyan nedeniyle 18 aydır tutukluyum?

Tüm eylemlere ilişkin resmi belgelerle savunmamı yaptım. İsnatları kabul etmiyorum. Yeni sunduğum belgeler, lehime çıkan yeni mahkeme kararları, dinlenen tanık ve sanık ifadeleri kapsamında, yargılamanın geldiği bu aşamada tahliyemi talep ediyorum."

DURUŞMA, YARIN DEVAM EDECEK

Son olarak ise Elçin Karaoğlu ve avukatının beyanı dinlendi.

Karaoğlu, tanık ifadelerinde hakkında tek bir beyanın olmadığını söyledi. İtirafçı Yakup Öner'in kendisinin kurum müdürü olmasından rahatsız olduğunu ve "Keşke Elçin benden talimat alsaydı" dediğini söyleyen Karaoğlu, "Değil talimat almak, ben kuruma dışarıdan karışılmasına dahi müsaade etmeyen biriyim" dedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle yarın devam edecek.