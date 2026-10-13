İBB Davası\'nın 97. gününde Fatih Keleş savunma yapıyor, İmamoğlu yarın savunacak

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 97. günü başladı. Yarın yapacağı savunmaya hazırlandığı belirtilen İmamoğlu'nun duruşmaya birkaç saat geç katılacağı ve erken ayrılacağı öğrenildi. Duruşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yapıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen İBB Davası'nın 97. günü başladı.

İMAMOĞLU, DURUŞMAYA GECİKMELİ KATILACAK

53'ü tutuklu, 436 sanıklı davanın dün görülen 96. gününde Mahkeme Başkanı, birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların bugün savunmalarının alınacağını, çarşamba günü ise Ekrem İmamoğlu'na söz verileceğini açıklamıştı.

Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirildiği sırada izleyiciler, "Foncular içeri, başkanlar dışarı" sloganı atarak sanıklara destek verdi.

Yarın savunma yapması beklenen İmamoğlu ise henüz duruşma salonundaki yerini almadı. Yarın yapacağı savunmaya hazırlandığı belirtilen İmamoğlu'nun duruşmaya birkaç saat geç katılacağı ve erken ayrılacağı öğrenildi.

GÜNÜN İLK SAVUNMASINI FATİH KELEŞ YAPIYOR

Duruşmada ilk olarak İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yapmak üzere sanık kürsüsüne geldi.

Duruşma, ana iddianame kapsamında tutuklu, birleştirilen ek iddianame kapsamında ise tutuksuz yargılanan Keleş'in savunmasıyla duruşma devam ediyor.