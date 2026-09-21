İBB'de işe alım vaadiyle dolandırıcılıkta Ülkü İnanlı'nın adı kullanıldı - Son Dakika
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İBB'de işe alım vaadiyle dolandırıcılıkta Ülkü İnanlı'nın adı kullanıldı

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İBB\'de işe alım vaadiyle dolandırıcılıkta Ülkü İnanlı\'nın adı kullanıldı
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İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB'de işe yerleştirme vaadiyle adının kullanıldığını, dolandırıcıların mesaj attığı telefon numarasının tespit edildiğini ve yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Başvurular kariyer.ibb.istanbul'dan yapılıyor, ücret talep edilemez.

(İSTANBUL) İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB'de bazı işe yerleştirmelerde adının kullanıldığını belirterek "Dolandırıcıların adımı kullanarak mesaj attığı telefon numarası tespit edilmiş olup, bu kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır." açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB'de bazı işe yerleştirmelerde kendisini danışman olarak tanıtan bazı kişiler tarafından adının kullanıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada, dolandırıcıların adını kullanarak mesaj attığı telefon numarasının tespit edildiğini belirten İnanlı, bu kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

İnanlı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı kişilere, kendisini danışmanım olarak tanıtan şahıslar tarafından, İBB bünyesinde işe yerleştirme vaadiyle mesajlar gönderildiği ve bu işlem karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tarafıma iletilmiştir.

Şahsımla veya İBB'deki görevimle ilişkilendirilmeye çalışılan bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemelidir. İBB'de işe alımlar http://kariyer.ibb.istanbul sitesi üzerinden yapılan başvuruların İBB İK birimi tarafından değerlendirilmesi ile gerçekleşmektedir. İşe yerleştirme karşılığı hiçbir makam tarafından ücret talep edilmesi söz konusu dahi olamaz. İşe alım süreçleri üzerinden vatandaşlarımızın mağdur edilmesine yönelik bu tür girişimlerin hiçbir şekilde tarafımla ilgisi bulunmamaktadır.

Dolandırıcıların adımı kullanarak mesaj attığı telefon numarası tespit edilmiş olup, bu kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA
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