İBB'den Dar Gelirli Ailelere Okul Beslenme Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB'den Dar Gelirli Ailelere Okul Beslenme Desteği

12.11.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek kartı ile dar gelirli ailelerin çocuklarına aylık 2 bin TL beslenme desteği verecek. Ek olarak, her gün bir adet ücretsiz ekmek imkanı sunulacak. Hedef, 2026 yılında destek verilen öğrenci sayısını 20 bine çıkarmak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal destek kartı almaya hak kazanmış dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik "Okul Beslenme Desteği"ni sürdürüyor. Yeni dönemde 15 bin öğrenciye aylık 2 bin TL destek verilecek, ayrıca her gün 1 adet ücretsiz ekmek alma imkanı sağlanacak.

İBB, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahipliği belirlenmiş en düşük gelir grubunda yer alan ailelerin çocuklarına beslenme desteği sağlıyor. İlkokul 1. veya 2. Sınıf itibarıyla verilmeye başlanan destek, 4. Sınıfı bitene kadar devam edecek.

Program kapsamında bu yıl toplam 15 bin öğrenciye her ay 2 bin TL olmak üzere 30 milyon TL değerinde beslenme desteği sağlanacak. Öğrenciler ayrıca Halk Ekmek büfelerinden günde bir adet ücretsiz ekmek alabilecek.

"2023'ten bu yana 1,6 milyon paket dağıtıldı"

20 Mart 2023'te başlatılan okul beslenme desteği kapsamında, 31 Aralık 2024'e kadar 1 milyon 645 bin 550 adet beslenme paketi öğrencilere ulaştırıldı. Okullara yakın noktalarda dağıtılan bu paketlerde sandviç, süt, su, meyve, kek veya kuruyemiş yer aldı. 2025 itibarıyla destek, Okul Beslenme Sosyal Destek Kartı üzerinden devam edecek. Bu sistemle, aylık 330 bin öğün, yıl sonuna kadar ise toplam 660 bin öğün desteği öğrencilere ulaştırılacak.

"Hedef 2026'da 20 bin öğrenci"

İBB, 2026 yılında destek verilen öğrenci sayısını 20 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede aylık 440 bin öğün beslenme desteğiyle daha fazla öğrencinin sağlıklı gıdaya erişimi sağlanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Dar Gelirli Ailelere Okul Beslenme Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz
İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki’nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki'nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
Dursun Özbek’ten ’’Osimhen’in bonservisi 150 milyon euro mu’’ sorusuna cevap Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap
Kredi kartlarında yeni dönem Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak
Uzaya çıkacaklar için yeni adım Hava ve idrardan üretilecek Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

13:41
Türk futbolunda bahis skandalı TFF Başkanı “Ligler devam edecek mi“ sorusunu yanıtladı
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:49
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 14:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: İBB'den Dar Gelirli Ailelere Okul Beslenme Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.