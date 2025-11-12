İBB'den Dar Gelirli Ailelere Okul Beslenme Desteği

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal destek kartı almaya hak kazanmış dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik "Okul Beslenme Desteği"ni sürdürüyor. Yeni dönemde 15 bin öğrenciye aylık 2 bin TL destek verilecek, ayrıca her gün 1 adet ücretsiz ekmek alma imkanı sağlanacak.

İBB, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahipliği belirlenmiş en düşük gelir grubunda yer alan ailelerin çocuklarına beslenme desteği sağlıyor. İlkokul 1. veya 2. Sınıf itibarıyla verilmeye başlanan destek, 4. Sınıfı bitene kadar devam edecek.

Program kapsamında bu yıl toplam 15 bin öğrenciye her ay 2 bin TL olmak üzere 30 milyon TL değerinde beslenme desteği sağlanacak. Öğrenciler ayrıca Halk Ekmek büfelerinden günde bir adet ücretsiz ekmek alabilecek.

"2023'ten bu yana 1,6 milyon paket dağıtıldı"

20 Mart 2023'te başlatılan okul beslenme desteği kapsamında, 31 Aralık 2024'e kadar 1 milyon 645 bin 550 adet beslenme paketi öğrencilere ulaştırıldı. Okullara yakın noktalarda dağıtılan bu paketlerde sandviç, süt, su, meyve, kek veya kuruyemiş yer aldı. 2025 itibarıyla destek, Okul Beslenme Sosyal Destek Kartı üzerinden devam edecek. Bu sistemle, aylık 330 bin öğün, yıl sonuna kadar ise toplam 660 bin öğün desteği öğrencilere ulaştırılacak.

"Hedef 2026'da 20 bin öğrenci"

İBB, 2026 yılında destek verilen öğrenci sayısını 20 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede aylık 440 bin öğün beslenme desteğiyle daha fazla öğrencinin sağlıklı gıdaya erişimi sağlanacak.