İBB'den İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi

İBB\'den İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi

İBB Meclisi'nde İstanbul Evi'nin Paris harcamalarıyla ilgili soru önergesi verildi.

13.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin Paris'teki İstanbul Evi harcamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verdi.

Paris Olimpiyatları'nda ünlü moda müzesi Palais Galliera'da İBB'nin açılışını yaptığı İstanbul Evi'ndeki organizasyonlar ve tanıtım faaliyetlerine harcanan astronomik tutarlara ilişkin kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşandığını belirten Türkyılmaz, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un evin haftalık giderinin 249 bin avro olduğunu ve tüm masrafların sponsorlar eliyle şartsız bağışla karşılandığını, İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmadığını beyan ettiğini kaydetti.

Türkyılmaz, bunun üzerine Meclis'te soru önergelerinde ve kürsü konuşmalarında sponsorların kim olduğu ve yapılan bağış makbuzlarının açıklanmasını talep ettiklerini, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kamu İhale Kurumu EKAP sayfasında yapmış olduğumuz araştırmada, İBB'nin 11 Temmuz 2024 tarihli ihalesinde 1 milyon 713 bin liralık uçak bileti, konaklama ve minibüs temini hizmeti alım işi, yine 23 Temmuz 2024 tarihinde uçak bileti, konaklama ve ulaşım hizmeti alım işi için 8 milyon 848 bin lira, 6 Ağustos 2024 tarihinde konser etkinliği kaşe ödemesi olarak 1 milyon 550 bin lira tutarlarında ihale verildiği ve toplamda İBB tarafından 12 milyon 111 bin liralık harcama yapıldığı görülmektedir."

İBB'nin sponsorluk açıklamalarına değinen Türkyılmaz, "Bu çerçevede İBB'nin resmi açıklamasında olduğu gibi İstanbul Evi tanıtım faaliyetleri için tüm harcamaların sponsorlar eliyle yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum zaten bugüne kadar açıklanmayan sponsorlar meselesiyle oluşan belirsizliği çok daha derin bir muammaya dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.

Soru önergesi veren Türkyılmaz, İstanbul Evi tanıtım faaliyetleri için yapılan tüm masraflar ile bunların hangi kaynaklardan karşılandığının açıklanmasını istedi.

Gizli sponsorların bir kısmının İstanbul halkı olduğunun anlaşıldığını ifade eden Türkyılmaz, "Kalan kısmın kim tarafından ve nasıl karşılandığını, ihale bilgilerini vermiş olduğumuz İBB tarafından yapılan harcama kalemlerinin detaylarını ve hangi sanatçılara kaşe ödemesi yapıldığını İstanbullar adına öğrenmek istiyor ve İstanbullular namına sormak istiyoruz." diye konuştu.

Soru önergesi yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edildi.

Konser ücretleriyle ilgili de soru önergesi

Türkyılmaz, ayrıca konser ücretleriyle ilgili de soru önergesinde bulundu.

Son günlerde CHP'li belediyeler tarafından organize edilen konserler üzerinden toplumsal vicdanları rahatsız eden birçok bilginin kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Türkyılmaz, "Özellikle Ankara ve İstanbul'da örneklerini gördüğümüz ve astronomik rakamların ortaya çıktığı konser organizasyonlarının titizlikle incelenmesi gereği hasıl olmuştur." dedi. Türkyılmaz, bu konuda önceki günkü oturumda soru önergesi verdiklerini, CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ın da cevabi olarak AK Parti dönemine ait konserlerle ilgili mukayesede bulunduğunu anlattı.

Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıklama İstanbul kamuoyu için yeni bir pencere açmıştır. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede İstanbulluların ve kamuoyunun aydınlanması ve bilgilenmesi için bu açıklamaları bir fırsat olarak görüyor, sorularımızın cevaplandırılmasını bekliyoruz. AK Partimizin ve CHP'nin yönetimde olduğu dönemlerde konser organizasyonlarına harcanan tutarların, konser sayılarının, sanatçıların ve kaşe bedellerinin İBB arşivi ve kaynakları referans alınarak açıklanmasını istiyoruz."

İBB'nin resmi faaliyet raporlarındaki konserler başlığı altında pandeminin olduğu iki yıllık süreçte 2 bin 500 konser yapıldığı bilgisinin yer aldığını kaydeden Türkyılmaz, pandemiye rağmen 2 bin 500 konserin nerede ve ne kadar harcama yapıldığını sordu.

Tespitlerine göre sadece bu yıl 400 sanatçıya konser verdirildiği, bunun da neredeyse her güne birden fazla konserin düştüğü anlamına geldiğini ifade eden Türkyılmaz, "Bu sanatçılara ödenen kaşe bedelleri toplamda ne kadardır, bu sanatçılar kimlerdir? Ayrıca bu konserlerin kaşe bedelleri dışında teknik ekipman ve organizasyonları için ne kadar ödeme yapılmıştır?" diye sordu.

Soru önergesi yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Murat Türkyılmaz, Yerel Haberler, AK Parti, Belediye, istanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'den İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.