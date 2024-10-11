İbb'den "Kızlar Okusun Diye" Projesi Kapsamında 10 Bin Aileye Destek

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında 10 bin aileye 3 bin lira nakdi destek sağlayacak.

İBB, eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor.

"Kız çocuklarının eğitimine destek sağlayan proje"

İBB; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği "Sen Oku Diye" eğitim desteğinin ardından bu kez "Kızlar Okusun Diye" projesini hayata geçirdi. "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında İstanbul'da ikamet eden ve ilkokula kayıt yaptırmış kız çocukları desteklenecek. İBB, böylelikle İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocukları için 10 bin aileye 3 bin lira nakdi destek olacak. Ödemeler ise 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.