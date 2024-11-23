İBB'den Öğretmenler Günü'ne Özel İndirimler - Son Dakika
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İBB'den Öğretmenler Günü'ne Özel İndirimler

İBB, 24 Kasım'da öğretmenlere indirimler ve ücretsiz müze ziyaretleri sunacak.

23.11.2024 17:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediyeye bağlı işletmelerde öğretmenlere özel indirim ve uygulamalar yapacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü, öğretmenlere özel indirim ve uygulamalarla kutlanacak.

Şehir Hatları, 24 Kasım'da tüm öğretmenlere Vapur Kafelerindeki ürünlerde yüzde 15 indirim kampanyası uygulayacak.

Belediyenin sosyal tesislerinde 24 Kasım'da öğretmenler, aileleriyle yüzde 20 indirimli fiyatlarla ağırlanacak.

21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Kitapçısında İBB yayınlarında öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulanacak.

İBB'ye bağlı müzeler öğretmenlere ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen öğretmenlerin kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Telefonlarında "Radar Türkiye" uygulamasının bulunması da gerekecek.

Belediye iştiraki Ağaç AŞ'nin Bahçe Market şubelerinden ve "bahcemarket.com" on-line satış sitesinden alışveriş yapan öğretmenlere tüm ürünlerde yüzde 15 indirim geçerli olacak.???????

Kaynak: AA

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