İbb'den Sevgililer Günü İçin "Seni Düşünmek Güzel Şey" Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb'den Sevgililer Günü İçin "Seni Düşünmek Güzel Şey" Kampanyası

13.02.2026 17:22  Güncelleme: 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dayanışma platformu Askıda Fatura, projesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. İBB, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Seni düşünmek güzel şey” kampanyası ile anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Bu özel günde çiçek ya da hediye almak yerine, dileyen sevdiği adına bir ihtiyaç sahibine destek olabilecek.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dayanışma platformu Askıda Fatura, projesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. İBB, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Seni düşünmek güzel şey" kampanyası ile anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Bu özel günde çiçek ya da hediye almak yerine, dileyen sevdiği adına bir ihtiyaç sahibine destek olabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dayanışma platformu Askıda Fatura, projesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Seni düşünmek güzel şey" kampanyası ile anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Bu özel günde çiçek ya da hediye almak yerine, dileyen sevdiği adına bir ihtiyaç sahibine destek olabilecek.

Askıda Fatura uygulaması ekonomik zorluk yaşayan İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmayı amaçlıyor. İBB'nin 4 Mayıs 2020'de başlattığı Askıda Fatura, yardımseverlerin desteği ile yüzbinlerce kişiye umut oldu.

"Seni düşünmek güzel şey"

İBB, bu yıl 14 Şubat Sevgiler Günü için başlattığı "Seni düşünmek güzel şey" kampanyası ile sevgiyi sadece kelimelerle değil, dayanışmayla büyütme çağrısı yapıyor. Bu kapsamda sevdiğine sevgililer günü hediyesi almak isteyenler klasik hediyeler yerine sevdiği adına ihtiyaç sahibi bir kişinin faturasını ödeyebilecek.Bugüne kadar yapılan yardımların toplam rakamı 251 milyon 915 bin 945,07 TL'yi buldu. Bu rakam her geçen gün yardımseverlerin desteği ile artmaya devam ediyor. Destek olmak isteyenler https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinde adresinden bağış yapılabiliyor.

"Alan el veren eli görmüyor"

Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini dijital ortamda buluşturan sistemle alan el veren eli görmüyor. Sistem üzerinden destek vermek isteyenler, farklı kategorilerde katkıda bulunabiliyor. Uygulama kapsamında, Askıda Fatura paketi ile bir ailenin su ve doğal gaz faturalarına, Aile Destek Paketi ile nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere, Anne-Bebek Destek Paketi ile 0-4 yaş arası bebeği olan ihtiyaç sahibi annelere, Eğitim Destek Paketi ile bir öğrencinin eğitim masraflarına, Ulaşım Destek Paketi ile de ihtiyaç sahibi İstanbullulara kent içi ulaşımına destek sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'den Sevgililer Günü İçin 'Seni Düşünmek Güzel Şey' Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: İbb'den Sevgililer Günü İçin "Seni Düşünmek Güzel Şey" Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.