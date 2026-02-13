İbb'den Sevgililer Günü İçin "Seni Düşünmek Güzel Şey" Kampanyası

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dayanışma platformu Askıda Fatura, projesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. İBB, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Seni düşünmek güzel şey" kampanyası ile anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Bu özel günde çiçek ya da hediye almak yerine, dileyen sevdiği adına bir ihtiyaç sahibine destek olabilecek.

Askıda Fatura uygulaması ekonomik zorluk yaşayan İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmayı amaçlıyor. İBB'nin 4 Mayıs 2020'de başlattığı Askıda Fatura, yardımseverlerin desteği ile yüzbinlerce kişiye umut oldu.

"Seni düşünmek güzel şey"

İBB, bu yıl 14 Şubat Sevgiler Günü için başlattığı "Seni düşünmek güzel şey" kampanyası ile sevgiyi sadece kelimelerle değil, dayanışmayla büyütme çağrısı yapıyor. Bu kapsamda sevdiğine sevgililer günü hediyesi almak isteyenler klasik hediyeler yerine sevdiği adına ihtiyaç sahibi bir kişinin faturasını ödeyebilecek.Bugüne kadar yapılan yardımların toplam rakamı 251 milyon 915 bin 945,07 TL'yi buldu. Bu rakam her geçen gün yardımseverlerin desteği ile artmaya devam ediyor. Destek olmak isteyenler https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinde adresinden bağış yapılabiliyor.

"Alan el veren eli görmüyor"

Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini dijital ortamda buluşturan sistemle alan el veren eli görmüyor. Sistem üzerinden destek vermek isteyenler, farklı kategorilerde katkıda bulunabiliyor. Uygulama kapsamında, Askıda Fatura paketi ile bir ailenin su ve doğal gaz faturalarına, Aile Destek Paketi ile nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere, Anne-Bebek Destek Paketi ile 0-4 yaş arası bebeği olan ihtiyaç sahibi annelere, Eğitim Destek Paketi ile bir öğrencinin eğitim masraflarına, Ulaşım Destek Paketi ile de ihtiyaç sahibi İstanbullulara kent içi ulaşımına destek sağlanıyor.