İBB'den Yangın ve Deprem Güvenliği İçin İSPARK Otoparklarına Geçici Kapama

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangın ve deprem güvenliği açısından yapılan tarama çalışmaları kapsamındaki güvenlik tedbirleri gereğince, bazı İSPARK otoparklarının geçici süreyle hizmete kapatıldığını ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından otoparkların kademeli olarak yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından belediyeye iletilen "Yangın Tedbirleri" yazısı doğrultusunda, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli tarama çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Buna göre, yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparklarının geçici süreyle hizmete kapatıldığı ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından otoparkların kademeli olarak yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği tarafından Belediyemize iletilen 25.02.2025 tarih ve 841503 sayılı 'Yangın Tedbirleri' konulu yazı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Silivri Depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."