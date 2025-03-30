İBB'den Zafer Gül Açıklaması: İfadelerdeki Çelişkiler Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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İBB'den Zafer Gül Açıklaması: İfadelerdeki Çelişkiler Dikkat Çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mart operasyonlarında önemli bir tanık olan Zafer Gül'ün çelişkili ifadelerine ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Gül, 2021'de rüşvet iddialarını reddederken, 2025'te bu defa rüşvet verdiğini öne sürdü. Değişen açıklamalar, kamuoyunda baskı iddialarını gündeme getiriyor.

30.03.2025 14:34  Güncelleme: 15:00
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mart operasyonlarında "önemli bir tanık" olarak adı öne çıkan Zafer Gül'ün ifadeleri üzerine yeni bir bilgilendirme yaptı.

19 Mart operasyonlarıyla ilgili bazı tanık ifadeleri kamuoyuna yansırken, İBB de yeni bilgilendirme ve açıklamalar yapıyor.

Belediyeden yapılan son açıklamada, "Soruşturmada önemli bir tanık olarak öne çıkan Zafer Gül'ün ifadeleri tartışma yarattı. Firari müteahhit Ali Gül'ün kardeşi olan Zafer Gül, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'ne '6 milyon TL ve 13 dairelik rüşvet verdik' diyerek yaptığı son açıklamada, dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve yardımcılarının baskı yaptığını iddia etti. Ancak 22 Nisan 2021 tarihinde verdiği başka bir ifadede Gül, tüm bu iddiaların tersini söylüyordu" denildi.

"2021'de ticaret yok demişti, 2025'te rüşvet verdik dedi"

İBB'den konuya ilişkin son bilgilendirme şöyle:

"Gül, 2021 tarihli ifadesinde, 'Belediye başkanı ve yardımcılarıyla hiçbir ticari ilişkim yoktur, tüm satışlar bedelli yapıldı, Asoy İnşaat'tan 4 daireyi biz satın aldık' diyordu. Aynı ifadede, 'Rüşvet vermedim, kimseye bedelsiz daire devretmedim' diyerek suçlamaları reddediyordu.

Ancak 2025'te savcılığa verdiği yeni ifadede Gül, bu kez belediye yetkililerinin kendilerinden rüşvet istediğini, 6 milyon TL'yi ödeyemedikleri için 13 daireyi bedelsiz devretmek zorunda kaldıklarını iddia etti. Bu devirlerde Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in aracı olduğunu, tüm sürecin siyasi iradeyle bağlantılı yürütüldüğünü öne sürdü.

"Değişen anlatım, aynı olay"

Gül, eski ifadesinde Asoy İnşaat'a dairelerin satışının bedelli olduğunu, tapu devirlerinin hukuki dayanakla yapıldığını, herhangi bir rüşvetin söz konusu olmadığını belirtmişti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu ile bir ortaklık ilişkisi ya da ticari bağının olmadığını özellikle vurgulamıştı. Yeni ifadesinde ise aynı şirket üzerinden dairelerin 'belediye baskısı ve tehditleriyle bedelsiz devredildiğini' ve bu işlemlerin arkasında siyasi bir çıkar ilişkisi olduğunu dile getirdi.

"İfade değişikliğinin ardındaki sebep baskı mı?"

İfade farkı, kamuoyunda 'Zafer Gül baskı mı gördü?' sorularını gündeme getirdi. Gül'ün önceki ifadesinde rüşveti reddedip hukuki süreçleri işaret etmesi, yeni ifadesindeyse detaylı bir rüşvet mekanizması anlatması, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir tutarsızlık olarak kayıtlara geçti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Zafer Gül Açıklaması: İfadelerdeki Çelişkiler Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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