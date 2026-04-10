İbb Depreme Karşı Viyadükleri Güçlendiriyor

10.04.2026 12:54  Güncelleme: 14:07
(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından, 'M1A Yenikapı– Atatürk Havalimanı Metro Hattı' üzerindeki viyadüklerde deprem performansını artırmaya yönelik güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitesinin artırılması ve temel güçlendirmelerini içeren iş kapsamında bugüne kadar yüzde 90 ilerleme kaydedildiği bildirildi. Çalışmaların ise bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı bağlantısı ile yurtiçi/yurtdışı lojistik destek ulaşımında önem arz eden, 35 yıllık hizmet ömrünü tamamlamış ve eski deprem yönetmeliğine göre imalatı yapılmış, günde ortalama 400 binden fazla yolcu taşıyan İstanbul'un en önemli toplu taşıma akslarından biri olan 'M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı' viyadüklerini güçlendiriyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 3,1 kilometreyi bulan Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi (DTM) viyadüklerinde tamamen İBB öz kaynaklarıyla devam eden güçlendirme çalışmalarında bugüne kadar yüzde 90 fiziki ilerleme kaydedildi.

Metrolarda afet yönetimi için çalışmalar

Edinilen bilgiye göre, yeni hatlar yapmaya ve yeni metro araçları almaya devam eden İBB, deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, eski hatlarda kapsamlı güçlendirme çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda; 'M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı' viyadükleri üzerinde detaylı deprem performans analizleri gerçekleştirildi. Analizler sonucunda, toplam uzunluğu yaklaşık 3,1 km olan Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi (DTM) viyadüklerinin güncel deprem yönetmeliği standartlarını karşılamadığı tespit edildi ve bu doğrultuda güçlendirme projeleri hazırlandı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, Temmuz 2023 itibarıyla söz konusu viyadüklerde güçlendirme uygulamaları tamamen İBB öz kaynaklarıyla başlatıldı. Hattın Otogar bölgesinde yer alan yaklaşık 1 km uzunluğundaki viyadük içinse güçlendirme uygulama projelerinin 2026 yılı içerisinde başlatılması planlanıyor. Bununla birlikte, İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir Deprem Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun temel amacı; raylı sistem hatlarında olası büyük bir deprem senaryosunda ortaya çıkabilecek yapısal ve operasyonel riskleri belirlemek ve afet yönetimi kapsamında gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirleri geliştirmek.

İstasyonlarda son durum

Yapılan açıklamaya göre, İBB'nin deprem dirençli kent çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen viyadük güçlendirme çalışmalarında gelinen son durum ise şöyle:

"DTM Viyadükleri; 56 viyadük kolonu ve 30 temelden oluşan güçlendirme yapım çalışmalarında fiziki ilerleme yüzde 98'e ulaşmış olup 29 temelde güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı zamanda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor."

Merter Viyadükleri; 83 viyadük kolonu ve 40 temelden oluşan güzergahta güçlendirme yapım çalışmalarında kuyu temel imalatları ve 38 adet temelin güçlendirilmesi tamamlanmış olup başlık kirişi güçlendirme çalışmaları Merter ve Zeytinburnu mevkiinde devam etmektedir. Fiziki ilerleme yüzde 90'a ulaşmış olup çalışmalar devam ediyor.

Davutpaşa Viyadükleri; 56 viyadük kolonu ve 24 temelden oluşan güçlendirme yapım çalışmalarında deplase ve hafriyat çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: ANKA

