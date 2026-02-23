İbb'den Edirne'ye Taşkın Riskine Karşı Destek - Son Dakika
İbb'den Edirne'ye Taşkın Riskine Karşı Destek

23.02.2026 15:32  Güncelleme: 16:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne'deki su yükselmesi ve taşkın riski için ekip ve ekipman desteği sağladı. AFAD'ın talebiyle, İBB ekipleri gece saatlerinde bölgeye ulaştı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'de su yükselmesi ve taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalara ekip ve ekipman desteği sağladı. AFAD'ın talebi üzerine, AKOM koordinasyonda görevlendirilen İBB ekipleri, gece saatlerinde yola çıkarak bölgeye ulaşarak müdahaleye hazır hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne ilinde su yükselmesi ve taşkın meydana gelme ihtimali nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), olası taşkın riskinin önlenmesi amacıyla su tahliyesi yapmaya uygun, büyük kapasiteli motopomplar ve teknik personel İBB'den talep edildi. AFAD'ın talebi üzerine İBB, Edirne'ye gönderilmek ekip ve ekiman görevlendirmeleri sağladı.

AKOM koordinasyonda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan 20 personel, motopomp yüklü 2 kamyonet, 1 motopomp aracı, 1 minibüs Edirne Valiliği emrine görevlendirildi. Gece saatlerinde İstanbul'dan hareket eden ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak olası taşkın riskine karşı hazır hale geldi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Edirne, AFAD

