İbb Evlilik Desteğini 40 Bin TL'ye Çıkardı

07.02.2026 14:39  Güncelleme: 16:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftlere sağlanan 'Evlilik Desteği' tutarını 40 bin TL'ye yükseltti. Destek, sosyal ve ekonomik ihtiyaç durumu belirlenen çiftlere verilerek evlilik süreçlerinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

İSTANBUL – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen çiftlere yönelik "Evlilik Desteği"nin tutarını artırdı. Daha önce 30 bin TL olarak uygulanan destek, yapılan düzenlemeyle 40 bin TL'ye yükseltildi. Destek için başvurular Alo 153 Çözüm Merkezi ve "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden alınmaya devam ediyor.

İBB, "Evlilik Desteği" uygulamasıyla İstanbul'da ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destek sağlayarak, evlilik sürecinde karşılaştıkları zorluklarda yanlarında olmayı sürdürüyor. Ekonomik krizin etkileri, enflasyon ve artan yoksulluk koşulları dikkate alınarak yapılan düzenleme kapsamında, yeni evlenecek çiftlere verilen nakdi destek artırıldı. Böylece 30 bin TL olan evlilik desteği, 40 bin TL'ye çıkarıldı.

İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen evlilik desteği için başvurular birden fazla kanal üzerinden yapılabiliyor. Başvuru süreci; İstanbul Senin mobil uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, [email protected] e-posta adresi, Çözüm Merkezi mobil uygulaması, İBB Çözüm Merkezi internet sitesi, WhatsApp uygulaması üzerinden 0552 153 00 34 numarası, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi ve Çözüm Noktaları ile Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Destekten yararlanma şartları

"Evlilik Desteği"nden yararlanabilmek için İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi ve başvuru tarihinde üç ay içerisinde evlenecek olunması gerekiyor. Başvurular, müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak değerlendiriliyor."

Destek sürecinde başvuru sahibinin kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın, nakdi yardım kadın olan kişinin banka hesabına yatırılıyor. Başvuru aşamasında eş adaylarından yalnızca birinin İstanbul'da ikamet etmesi yeterli olurken, evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de İstanbul'da ikamet etmesi şartı aranıyor. Nakdi destek, evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra ödeniyor.

20 bin çifte yaklaşık 290 milyon TL destek

İBB tarafından 15 Mayıs 2023 tarihinde hayata geçirilen evlilik desteği uygulaması kapsamında bugüne kadar 20 bin çifte yaklaşık 290 milyon TL tutarında nakdi destek sağlandı. Artırılan destek tutarıyla birlikte, yeni evlenecek ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan çiftlere yönelik uygulamanın kapsamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

