İBB, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesinin temelini attı - Son Dakika
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İBB, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesinin temelini attı

İBB, Eyüpsultan\'da kentsel dönüşüm projesinin temelini attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin temelini attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un deprem gibi önemli bir sorunu olduğunu belirterek, gerçek bir kentsel dönüşüm projesine imza attıklarını söyledi. İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlara ait riskli konutların inşaat maliyetinin büyük bir kısmını karşılayacaklarını ve kentsel dönüşüm konusunda vatandaşın yanında olacaklarını ifade etti. Ayrıca İmamoğlu, yerel seçimlerde destek istedi ve İstanbul'un 16 milyon insanına ait bir dönemi birlikte var etmeye talip olduklarını belirtti. Proje kapsamında 703 konut, 12 ticaret, kreş ve mahalle evi inşa edilecek.

29.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu olduğuna dikkati çekerek, gerçek bir kentsel dönüşüm projesine imza attıklarını söyledi.

"Bizim yönetimimizde, yine değerli kurumumuz KİPTAŞ, Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üreten bir kurum oldu. Onların vatandaşa sabit taksitle konut sağlamak diye bir dertleri hiç olmadı." ifadelerini kullanan İmamoğlu, görev süresince kimseyi mağdur etmeden, halkın dertlerini çözmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İmamoğlu, önümüzdeki dönemde, kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşın yanında olacaklarını dile getirerek, "Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun, göreceksiniz inşaat maliyetinin yüzde 60'ını biz karşılayacağız. Yine bu konutlarda yaşayan dar gelirli emeklilerimizin, inşaat maliyetinin yüzde 65'ini de biz üstleneceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimler için destek istedi

Konuşması sırasında katılımcılardan bir kadının, "Bir şey sorabilir miyim?" demesi üzerine İmamoğlu, "Hanımefendi böyle 'Bir şey soracağım.' ile olmaz. Bir şey anlatıyorum, böyle sorma, olmaz. Nezakete bile uygun değil. Gelirsiniz öne, müsaade istersiniz. Sizin gibi duygusunu dile getirmek isteyen... Bu üslup hiç hoş değil." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde destek isteyen İmamoğlu, "Tüm şeffaflığıyla size hesap verecek bir biçimde, yetkiyi bize verin. Atom karıncanın üstüne bir tarif var mı bilmiyorum ama inşallah bulacağız. 'Ekrem gibi çalış.' denilebilir. 5 yıl daha sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yetki istiyoruz. Birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya, İstanbul'un 16 milyon insanımıza ait olduğu bir dönemi, hep birlikte var etmeye talibiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, hak sahiplerinin de katılımıyla temele ilk harcı döken butonlara basıldı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, bölgedeki 2 parselde toplam 703 konut, 12 ticaret, kreş ve mahalle evi inşa edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesinin temelini attı - Son Dakika

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