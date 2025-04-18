İBB Genç Yetenek Gelişim Programı Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki İSPER çatısı altında İBB çalışanlarına eğitim ve gelişim hizmeti sunan İBB Akademi'nin Genç Yetenek Gelişim Programı hız kesmeden devam ediyor. Programın saha çalışmaları kapsamında 500 genç yetenek, 16 Nisan'da İBB Spor İstanbul Komplekslerini ziyaret ederek hem hizmetleri yerinde deneyimledi hem de İstanbulluların Spor İstanbul'dan aldığı hizmetleri değerlendirecekleri anket çalışmasını gerçekleştirdi.

İBB'nin değerlerini tanıyan ve sahip çıkan, sorumluluk almaya istekli, değişime ayak uydurabilen ve 16 milyon için heyecanla çalışacak geleceğin liderlerinin gelişimi için kurgulanan Genç Yetenek Gelişim Programı, Ekrem İmamoğlu vizyonuyla "Gençliğimiz Var!" diyerek 2020 yılından bu yana yeni projeler üreterek çalışmalarını sürdürüyor. Programa şimdiye kadar 30 yaş altı, İBB, bağlı kurumlar ve iştiraklerinde çalışan 4 bin 430 kişi katıldı.

Programın saha çalışmaları kapsamında mart ayında Halk Ekmek büfelerini ziyaret eden genç yetenekler, ikinci saha çalışmasını geçtiğimiz günlerde Spor İstanbul tesislerinde gerçekleştirdi.

Genç Yetenek Gelişim Programı ile İstanbul'a katma değer yaratan, yenilikçi projeler üretilmesinden heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten İBB İştirakleri Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar, "İBB Genç Yetenek, İstanbul'un geleceğine yatırım yapan bir vizyonun parçası. İBB çalışanlarımızın farklı saha hizmetlerini deneyimlemeleri, öneriler getirmeleri, İstanbulluların bu hizmetlerle ilgili görüşlerini almaları bizim için çok kıymetli. Spor İstanbul Tesislerinde gerçekleştirilen bu saha çalışmasında Hizmet ve İletişim Grubumuzun iki değerli şirketi olan İSPER ve Spor İstanbul'un sinerji içinde çalışması açısından mutluluk verici" dedi.

İSPER Genel Müdürü Banu Öksün, Genç Yetenek Gelişim Programı'nı geleceğin İstanbul'u için stratejik bir adım olarak gördüklerini, gençlerin katkısıyla kent yaşamına yön verecek yeni fikirlerin ve güçlü liderliklerin temellerinin atıldığının altını çizdi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ise böyle değerli bir programın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını, bu saha çalışması ile genç İBB çalışanlarının yalnızca Spor İstanbul'un altyapısı ve hizmetlerini tanımakla kalmadığını, aynı zamanda kamuda etkin ve yenilikçi yönetimin nasıl gerçekleştiğine de tanıklık ettiklerini belirtti.

Genç Yetenek Gelişim Programı'na, sanal ortamda değerlendirme merkezine girerek başlayan genç yetenekler, program kapsamında vaka çalışmaları, e-eğitimler, webinarlar ve saha çalışmalarına katılıyor. Saha çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar, gelişim yolculuklarının son aşamasında bir proje fikri geliştirmek için 4 günlük "Gelişim Kampı" programına devam ediyor. Kamp sonunda 16 milyon İstanbulluya katkı sağlayacak projeler jüri tarafından değerlendiriliyor ve başarılı projelerin, kamp sonrasında üst yönetime sunularak hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanıyor.