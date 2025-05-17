İBB Gençlik Ofisleri Eğitim Programları Başladı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gençlerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim programları için başvuru ve kayıtlar başladı. İBB Gençlik Ofislerinde verilecek eğitimler; yabancı dil, kişisel gelişim, ilk yardım ve sanat atölyeleri başta olmak üzere toplam 17 farklı alanda sunulacak. Başvurular İstanbul Senin mobil uygulamasından alınacak.

İBB Gençlik Ofisleri, gençlerin donanımını arttıran eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor. Gençlere ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim fırsatı sunan eğitimler, akademisyenler ve alanında uzman isimler tarafından veriliyor. Öğrenim hayatına devam eden ve meslek kariyerlerine başlamış olan 15 – 29 yaş arası gençlerin katılımına açık olan eğitimler üç aylık dönemi kapsayacak şekilde programlandı.

"6 Gençlik Ofisinde 17 branşta eğitim"

Eğitimler; Gaziosmanpaşa, Sarıyer Hisarüstü, Ümraniye ve Büyük İstanbul Otogarı Gençlik Ofisleri ile birlikte Fatih Uluslararası Gençlik Ofisi'nde ve Bağcılar Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor. Gençlerin okul, staj ve sınav programları göz önünde bulundurularak oluşturulan takvim kapsamında yabancı dil, sanat, kişisel gelişim ve ilk yardım kategorilerinde eğitim çalışmaları yapılacak. Çalışmalara katılan gençler yabancı dil kategorisinde İngilizce dil bilgisi (gramer), İngilizce konuşma, YDS hazırlık; Korece ve Almanca derslerine katılabilecek. Sanat kategorisinin dersleri ise resim, bateri, tiyatro, piyano, şan, oyun çıkartma atölyesi, kamera önü ve oyunculuk, konservatuara hazırlık(tiyatro), tiyatro ve oyunculuktan oluşuyor. Diksiyon, CV hazırlama ve mülakat teknikleri programlarının yer aldığı kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra üç aylık takvim içinde ilk ve acil yardım dersleri de yer alıyor.

"Başvuru ve kayıtlar "İstanbul Senin" uygulamasında"

İBB Gençlik Ofisleri eğitim programlarının başvuruları ise İstanbul Senin mobil uygulamasından alınıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler 26 Mayıs'ta başlayacak. İBB Gençlik Ofisleri, gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik kurs ve seminer programları ile gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri, dinlenip kaliteli zaman geçirebildikleri alanlar olarak hizmet veriyor. İstanbul'da sekiz lokasyonda hizmet veren ofislerde genel olarak derslik, kitap kafe, kütüphane, eğitim salonu, dinlenme alanı, ritim atölyesi, idari ofisler, ders çalışma alanları, bilgisayar eğitim salonu, seminer ve sahne sanatları alanı, sesli çalışma odası, analog ve dijital oyun alanları gibi alanlar yer alıyor.