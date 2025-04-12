İBB Genel Sekreter Vekilliğine Prof. Dr. Volkan Demir Atandı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Prof. Dr. Volkan Demir getirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, emekliye ayrılarak başkan danışmanı oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 2020 yılından beri sürdürdüğü görevinden emeklilik nedeniyle ayrılarak başkan danışmanı oldu. İBB'de yeni yapılan atama ile Genel Sekreter Vekili olarak Prof. Dr. Volkan Demir getirildi.

Volkan Demir, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1998 yılında araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde göreve başladı. 2003 yılından itibaren akademik hayatına Galatasaray Üniversitesi'nde devam etti. 2010 yılında doçent, 2017 yılında profesör oldu. 2018-2023 arasında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yaptı. Çalışmaları için 2004 yılında Fransa'da 2007 yılında ABD'de bulundu. TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirlik sınav komisyon üyeliği, enflasyon muhasebesi konusunda TÜRMOB ve bakanlık kapsamında kurulan çalışma komisyonu üyeliği yaptı. Volkan Demir, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurtultayı'na kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.