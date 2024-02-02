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İBB, 'Gezici Aşevi' projesi ile mobil sıcak yemek hizmetine başladı - Son Dakika
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İBB, 'Gezici Aşevi' projesi ile mobil sıcak yemek hizmetine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Gezici Aşevi' projesi ile sosyal ve ekonomik dezavantajlı mahallelere mobil sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı. İlk 2 günde 15 bin İstanbulluya sıcak yemek ulaştırıldı.

02.02.2024 14:58  Güncelleme: 15:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Gezici Aşevi' projesi ile mobil sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Sosyal ve ekonomik dezavantajlı mahallelere ulaştırılan sıcak yemek doğrudan ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılamak için 'Gezici Aşevi' projesini hayata geçirdi. 31 Ocak'ta başlayan hizmet ile 3 ilçede 12 farklı noktada sıcak yemek ve çorba dağıtımı yapılıyor. İlk 2 günde toplam 15 bin İstanbulluya sıcak yemek ulaştırıldı. Aynı proje ile özel günlerde de lokma ikramı, kandil simidi ve aşure ikram hizmetleri de gerçekleştirilecek.

"MOBİL ARAÇ YIL BOYUNCA YOLLARDA OLACAK"

Gezici Aşevi hizmeti ile toplamda 1 milyon paket sıcak yemek, 1,5 milyon paket çorba, 900 bin okul beslenme paketi, 50 bin paket kumanya, 50 bin paket lokma, 50 bin paket aşure ve 50 bin paket kandil simidi dağıtılması hedefleniyor. Hizmetlerin 2024 yılı sonuna kadar 6 mobil araç vasıtasıyla İstanbullulara ulaştırılması planlanıyor. Okul Beslenme Desteği hizmeti için planlanan 900 bin beslenme paketi dağıtımı da Gezici Aşevi hizmeti için tahsis edilen 6 araç ile gerçekleştirilecek.

İBB, \'Gezici Aşevi\' projesi ile mobil sıcak yemek hizmetine başladı
Kaynak: ANKA

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