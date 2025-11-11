İbb İddianamesi Tamamlandı: İddianamede, Bazı Gazeteciler de Şüpheli Olarak Yer Aldı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazetecilerin "örgüte bilerek yardım ettiği" ileri sürülerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi tamamladı.

İddianamenin 19. bölümünde, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un, Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği öne sürülen "çıkar amaçlı suç örgütünün basın ayağında yer alarak soruşturmaları siyasi operasyon gibi göstermek için faaliyet yürüttüğü" iddia edildi. İddianamede, "Ongun'un bu faaliyetleri örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Emrah Bağdatlı üzerinden yürüttüğü, Bağdatlı'nın ise Karpuz Medya adlı şirket aracılığıyla sosyal medya hesaplarına para aktardığı ve belediye içindeki trol yapılanmasını finanse ettiği" öne sürüldü.

Bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcılarına yönelik iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Kazım Eren Sönmez, Mustafa Sezer Yerli ve Alican Ayvataş hesapları kullandıklarını ikrar etmiştir. Şüpheli Şükrü Fındık'ın tespit yapılan hesabı kendi kullanmadığını inkarına karşın, yapılan araştırma raporu ile bu inkarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu değerlendirildiğinden savunmalarına itibar edilmemiştir. Şüpheliler Utku Doğruyol ve Alican Ayvataş, ilk ifadelerinde örgütle doğrudan bağlantılarını reddetmiş, ancak dijital iz analizleri ve HTS kayıtları sonucu, bu kişilerin de Emrah Bağdatlı ve Mahir Gün ile sürekli temas halinde oldukları, ayrıca Karpuz Medya'dan para aldıkları tespit edilmiştir."

"Bağdatlı'nın sahibi olduğu medya aracılığıyla haber sayfalarına toplam 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yapıldı"

İddianamede, "örgüt üyesi Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un talimatları doğrultusunda Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. gibi kurumlardan dolandırıcılık yoluyla elde ettiği gelirlerle birçok sosyal medya içerik üreticisini finanse ettiği MASAK raporlarıyla tespit edildiği" ifade edildi. İddianamede, Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya aracılığıyla, 2021-2025 yılları arasında sosyal medya hesapları ve haber sayfalarına toplam 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yapıldığı ve 'Pusholder Medya', 'Zam Haber', 'Aykırı' ile 'Boşuna Tıklama' gibi platformlarda örgüt lehine manipülatif içerikler paylaştırıldığı belirtildi.

İddianamede, Mahir Gün'ün ifadesine göre, örgüt yöneticisi Murat Ongun'un kontrolündeki dijital operasyon ağında, Gün'ün Emrah Bağdatlı'nın yanında SGK'lı çalışırken "Ekrem Edit", "İBB Haber" ve "Süleyman Askeri Bey" gibi sahte hesapları yönettiği ve bazı hesaplarda milliyetçi kimlikleri taklit ederek algı operasyonu yaptığı öne sürüldü. İddianamede, bu konuya ilişkin gizli tanık "Çınar" ve "İlke"nin ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Hüseyin Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'a ait çok sayıda HTS kaydı bulunduğu belirtildi.

"Sevinç, Oğhan, Çakır ve Yalçın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlemiştir"

İddianamede, "örgütün medyadan sorumlu yöneticisi" Murat Ongun'un talimatıyla şüphelilerin, "suç örgütünün faaliyetlerini gizlemek ve meşru göstermek amacıyla sosyal medya ve haber içerikleri ürettiği", bazı şüphelilerin örgüt üyesi Emrah Bağdatlı'dan para alarak örgüt lehine kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, bu faaliyetlerin mesleki gazetecilik kapsamında değerlendirilemeyeceği ve Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ile Hüseyin Soner Yalçın'ın örgüte bilerek yardım ettiği öne sürüldü.

İddianamede, şöyle devam edildi:

"Sosyal medya sitesi X üzerinden 'troll' hesapları yöneten şüpheliler Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Kazım Eren Sönmez, Mustafa Sezer Yerli, Alican Ayvataş ve Şükrü Fındık'ın Emrah Bağdatlı tarafından organize ve finanse edilmesi üzerine sosyal medya üzerinden örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu yanıltmak ve yargı süreçlerini etkilemek amacıyla, örgütlü bir dijital manipülasyon ile suç örgütünün propagandasını sistematik yürüttükleri, whatsapp gruplarından günlük olarak hangi kimin hedef alınacağı, hangi etiketin Türkiye gündemine sokulacağı ve hangi hesapların eş zamanlı paylaşım yapacağının planlandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan şüphelilerine örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri anlaşılmıştır.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında takma adlar kullanarak kamuoyunu provoke edici ve manipülatif içerikler paylaştıkları, yapmış oldukları paylaşımların toplumda panik, korku, güvensizlik ve kutuplaşma yaratma amacını taşıdığı, organizasyonun özel vasfa haiz üye şüpheli Emrah Bağdatlı finansmanı ile örgüt üyesi Mahir Gün tarafından koordine edildiği tespit edilmiştir."

İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un TCK 220/5 (suç işlemek amacıyla örgüt kurmak) delaletiyle 217/A-1, (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) 43, 53, 63 maddeleri, Emrah Bağdatlı'nın ise TCK 37. maddesi delaletiyle 217/A-1, 37/1, 53, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sosyal medya kullanıcıları Mahir Gün'ün TCK'nın 217/A-1, 53 ve 63 maddeleri, Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Kazım Eren Sönmez, Utku Doğruyol, Alican Ayvataş, Şükrü Fındık ve Mustafa Sezer Yerli'nin 220/7 (örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme), 58/9 ve 217/A-1, 43, 53, 63 maddeleri uyarınca, gazeteciler Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın'ın 220/7, 58/9 maddelerinden ve Yalçın'ın ayrıca 217/A-1, 53, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.